El astro argentino Lionel Messi compartió un tierno mensaje mediante sus redes sociales para despedir el año 2022. Esto luego de haberse consagrado con la selección argentina tras ganar el Mundial Qatar 2022, copa que no obtenían desde 1986.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Pulga’ calificó de “inolvidable” el año 2022, justamente por haber ganado la Copa del Mundo junto a la ‘Albiceleste. No obstante, no olvidó el apoyo de su familia y amigos, a los que agradeció por el apoyo incondicional.

En la publicación que hizo, el ‘10′ argentino compartió unas fotos donde aparece junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus 3 pequeños hijos, tanto en su espacio hogareño como en Qatar.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, expresó ‘Lío’ al inicio de su post.

AGRADECE A HINCHAS

Asimismo, el delantero argentino agradeció a todos sus compatriotas y seguidores, tanto del Barcelona como del PSG, por el apoyo que le hicieron llegar en cada uno de los momentos que le tocó en el mundial.

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, dijo.

DESEOS PARA EL 2023

De igual manera, para quienes lo siguen, el crack argentino mandó un abrazo y deseos positivos en este Año Nuevo 2023, en el que también deberá disputar retos importantes a nivel futbolístico.

“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”, finalizó.

Lionel Messi consagró un espectacular año 2022 con la selección argentina, pues logró ganar el Mundial Qatar 2022. En un electrizante partido frente a Francia, que quedó con el marcador de 3-3 en tiempos suplementarios, los sudamericanos lograron vencer a los galos por penales y alzar la tan ansiada copa.

Cabe resaltar que Argentina no ganaba un campeonato mundial desde 1986, cuando Diego Armando Maradona brilló en el Mundial de México, guiando así a su selección a ganar su segunda estrella.





