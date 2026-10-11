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Por la Premier League, Liverpool vs. Manchester City EN VIVO: ver transmisión ESPN y Disney Plus
Liverpool vs. Manchester City juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 6 de la Premier League 2026-27. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú y el resto de Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium, plataforma de streaming que transmitirá el encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 10:30 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El partido se disputará este domingo 11 de octubre en Anfield, Inglaterra.
Liverpool vs. Manchester City se enfrentan por la Premier League. (Video: Liverpool) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.