Por un amistoso internacional de clubes, Manchester City vs. Inter ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de Claro Sports. Tienes que tener en cuenta que para acceder a este compromiso, tendrás que pagar una suscripción. Recuerda que este encuentro está programado para las 6:30 a.m. del sábado 1 de agosto, en horario peruano, desde el Hong Kong Stadium.

Previa del partido: Manchester City vs. Inter

¿Cómo ver Manchester City vs. Inter por YouTube?

Los aficionados podrán seguir el partido amistoso internacional entre el Manchester City y el Inter de Milán a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports (así como en su aplicación móvil y sitio web). La transmisión en vivo incluirá la señal del encuentro, la previa, el relato en español y el análisis de este atractivo duelo de pretemporada.

¿El partido en el canal de YouTube de Claro Sports es gratis?

Sí, a diferencia de otras plataformas de suscripción, las transmisiones en vivo que ofrece Claro Sports a través de su canal oficial de YouTube suelen estar disponibles de forma gratuita y en abierto para el público de Latinoamérica. Los usuarios solo deben ingresar al canal en la hora programada para sintonizar la señal en directo.

¿Cómo ver Manchester City vs. Inter por YouTube desde el celular?

Los usuarios de Android e iPhone podrán ver el partido Manchester City vs. Inter ingresando a la aplicación oficial de YouTube en sus teléfonos. Solo deben buscar el canal “Claro Sports”, dirigirse a la pestaña de transmisiones en vivo y sintonizar el encuentro desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Manchester City vs. Inter por YouTube en una computadora?

El encuentro también se podrá seguir desde una laptop o PC ingresando a YouTube desde cualquier navegador web. Al ingresar al canal oficial de Claro Sports, los aficionados encontrarán el reproductor de video en directo, donde además podrán interactuar en el chat en vivo en tiempo real con otros seguidores.

¿Cómo ver Manchester City vs. Inter por YouTube en Smart TV?

Quienes prefieran disfrutar del partido en pantalla grande solo necesitan abrir la aplicación de YouTube instalada en su Smart TV, consola de videojuegos o dispositivo de streaming (Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV, entre otros). Buscando el canal de Claro Sports, tendrán acceso inmediato a la señal en vivo con alta definición.

¿Qué ofrece el canal de YouTube de Claro Sports durante la transmisión?

Además de los 90 minutos del partido amistoso, la transmisión de Claro Sports en YouTube suele ofrecer la previa con los datos tácticos de ambos equipos, comentarios en vivo, repeticiones de las mejores jugadas y la interacción con los aficionados a través del chat de la plataforma.

En amistoso internacional, Manchester City se enfrenta a Inter vía Claro Sports. (Video: Man City)