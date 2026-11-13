La selección chilena se prepara para enfrentar a Colombia este viernes 13 de noviembre en un partido amistoso por la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Chile y se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde el combinado cafetero volverá a jugar después de 25 años. La transmisión estará a cargo de Mega TV EN VIVO, que llevará el compromiso a los hogares chilenos a través de su señal abierta. También podrá seguirse por las plataformas digitales habilitadas por el canal. Este duelo permitirá a ambas selecciones evaluar su rendimiento y continuar con la preparación de sus proyectos deportivos rumbo al Mundial de 2030.

Por el lado colombiano, el entrenador Néstor Lorenzo convocó a una plantilla que reúne jugadores experimentados y jóvenes que atraviesan un buen momento en sus clubes. Entre los futbolistas destacados figuran Camilo Vargas, Jhon Lucumí y Jhon Arias, quienes buscarán aportar al funcionamiento colectivo. Chile, por su parte, atraviesa un proceso de renovación tras los resultados adversos de las últimas Eliminatorias. Con Nicolás Córdova al frente, la Roja intenta consolidar una propuesta que combine velocidad, orden táctico y nuevas figuras capaces de asumir un papel importante en esta etapa de reconstrucción.

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO el partido Chile vs. Colombia?

Para ver la señal en vivo de Mega TV Chile y vivir el partido Chile vs. Colombia, puedes acceder directamente de forma online y gratuita a través de la Señal en Vivo de Mega.

Ver Mega TV EN VIVO por Internet (PC y Móviles)

Sitio web oficial: Entra a Mega.cl y presiona el botón “En vivo” en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo.

Entra a Mega.cl y presiona el botón en el menú superior. Podrás alternar entre la señal principal, Meganoticias y Megatiempo. Aplicación Mega GO: Descarga la app Mega GO (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo.

Descarga la app Mega GO (disponible para iOS y Android). Con una cuenta básica gratuita puedes sintonizar la transmisión en vivo sin costo. YouTube: Para eventos especiales o coberturas de prensa, el canal suele activar transmisiones en directo en su cuenta de MEGA Oficial en YouTube.

Ver Mega TV EN VIVO en el televisor (Televisión Digital Abierta)

Si tienes un televisor compatible con la norma de TV digital chilena y una antena aérea conectada, puedes sintonizar el canal de forma gratuita:

Señal 9.1: Mega HD (Señal principal)

Mega HD (Señal principal) Señal 9.2: Mega 2 (Señal secundaria con eventos deportivos y culturales)

Ver Mega TV EN VIVO por Cableoperadores y Satélite

Mega se encuentra incluido en los planes básicos de televisión paga, mientras que su señal secundaria (Mega 2) está disponible en las siguientes frecuencias:

DirecTV: Canal 1155 (HD)

Canal 1155 (HD) VTR: Canal 736 (HD)

Canal 736 (HD) Zapping: Canal 25

Canal 25 Claro: Canal 519

Canal 519 GTD: Canal 839

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO si estás fuera de Chile?

Las transmisiones online de Mega suelen estar bloqueadas por geolocalización fuera del territorio chileno. Si viajas o vives en el extranjero, la única opción es utilizar un servicio de VPN. Deberás conectarte a un servidor ubicado en Chile antes de ingresar a Mega.cl para evitar las restricciones.

La selección de Colombia se enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en Colombia, desde las 7:00 p. m. (hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar este compromiso para ajustar su funcionamiento y evaluar alternativas en su plantel, mientras que La Roja afrontará una nueva prueba de preparación internacional. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE estará disponible en Colombia a través de GOL Caracol TV, Caracol Play, Canal RCN y Deportes RCN, mientras que en Chile los aficionados podrán seguir el encuentro por Mega TV y su señal digital. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming tienen los derechos para ver Colombia vs. Chile en directo desde ambos países. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)