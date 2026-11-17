Tras el emocionante partido amistoso que protagonizaron en Cali, Chile y Colombia, se volverán a ver las caras hoy martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional, Ñuñoa, a las 20:00 horas (horario local). La Roja buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria y regalar una alegría a sus hinchas. Hay expectativas por ver el juego del equipo liderado por Nicolás Córdoba, quien está liderando este proyecto futbolístico que busca afianzar el grupo con jóvenes talentos.

Colombia, por su parte, es un equipo fuerte y, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, logró consolidar una idea de juego. Si bien el duelo amistoso contra Chile llega con algunas bajas, como Luis Suárez. Los jugadores que fueron citados demostraron que son capaces de marcar la diferencia y quieren ganarse un lugar en el universo del estratega del conjunto colombiano.

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La selección de Colombia visitará a Chile este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en el segundo amistoso de esta ventana internacional, con el objetivo de repetir la victoria por 1-0 conseguida en Cali y cerrar el año con otra presentación favorable. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, buscará tomarse la revancha ante su público, mientras el conjunto cafetero contempla variantes en su formación para evaluar nuevas alternativas de cara al ciclo rumbo al Mundial 2030. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Santiago y contará con cobertura EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE para los aficionados que busquen seguir la transmisión por GOL Caracol TV, Mega TV y Canal RCN, además de las opciones digitales de Caracol Play, según la disponibilidad de cada señal. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)