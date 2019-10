México vs. Paraguay: fechas, horarios y canales de TV para ver el duelo por el Mundial Sub 17 Brasil 2019

México choca con Paraguay en lo que será el debut de ambas selecciones en la presente Copa Mundial Sub 17 Brasil 2019. El duelo, que iniciará a las 18:00 horas, se jugará en el estadio Walmir Campelo Bezerra y será televisado para todo Latinoamérica por DirecTV Sports. Sin embargo, si te encuentras en el país mexicano lo puedes seguir em exclusiva vía TUDN, y si estás en suelo guaraní lo puedes seguir también por la señales de Tigo Sports y NPY.

Ten en cuenta que Depor , desde su página web, te brindará el minuto a minuto del partido entre México y Paraguay. Además, te mostrará toda la información del Mundial Sub 17 Brasil 2019 con estadísticas, tablas de posiciones por grupo, polémicas, horarios y canales de TV por países, y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

AQUÍ, México vs. Paraguay: sigue en vivo la transmisión de TUDN. | Foto: Conmebol AQUÍ, México vs. Paraguay: sigue en vivo la transmisión de TUDN. | Foto: Conmebol Conmebol

El cuadro azteca , dirigido por Marco Antonio Ruiz, está con el ánimo a tope tras la preparación que tuvo en Buenos Aires, donde enfrentó a Argentina, Nueva Zelanda y Canadá. Los aztecas registraron dos victorias (2-0 sobre los oceánicos y 2-1 ante los canadienses) y cayeron por 3-0 ante los argentinos. De esta forma quedaron listos para lo que será el debute ante un siempre complicado cuadro Paraguayo.

México sabe que el duelo ante los guaraníes es crucial, pues se enfrenta a un rival directo por la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Sub 17 Brasil 2019. Además, la próxima fecha se enfrentará a Italia, el favorito a quedarse con el primer lugar del grupo y cerrará la primera fase ante Islas Salomón.



En tanto, Paraguay , dirigido técnicamente por Gustavo Eliseo Morínigo, obtuvo su clasificación al Mundial Sub 17 tras quedar tercero en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 que se disputó en abril pasado en el estadio de San Marcos en Lima, Perú.

Fernando Ovelar, Santiago Ocampos y Diego Duarte se perfilan como las figuras de la 'Albirrojita' en esta edición del Copa Mundial de la categoría. Los paraguayos tienen como objetivo el triunfo pues luego de enfrentar a México, se medirán contra Islas Salomón y cerrarán la fase de grupos ante Italia.

México vs. Paraguay en vivo: aztecas y guaraníes se enfrentan por el grupo F del Mundial sub 17. México vs. Paraguay en vivo: aztecas y guaraníes se enfrentan por el grupo F del Mundial sub 17. FMF

Fixture de México en el Grupo F del Mundial Sub 17

28/10/19 | México vs. Paraguay | 18:00 horas



31/10/19 | México vs. Italia | 18:00 horas



03/11/19 | México vs. Islas Salomón | 18:00 horas

Fixture de Paraguay en el Grupo F del Mundial Sub 17

28/10/19 | Paraguay vs. México | 18:00 horas



31/10/19 | Islas Salomón vs. Paraguay | 15:00 horas



03/11/19 | Italia vs. Paraguay | 18:00 horas

México vs. Paraguay: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 18:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



México: 18:00 horas vía TUDN y TUDN En Vivo



Estados Unidos: 19:00 horas en Washington D. C. vía UNIVERSO, Fox Sports 2, UNIVERSO NOW, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo



Argentina: 20:00 horas vía DIRECTV Sports, DIRECTV Play



Colombia: 18:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Chile: 20:00 horas en Santiago vía Chilevisión, DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Ecuador: 18:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Uruguay: 20:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Venezuela: 19:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Paraguay: 19:00 horas vía DIRECTV Sports, DIRECTV Play, Tigo Sports y NPY