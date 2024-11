Bolivia vs. Paraguay se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio Municipal El Alto. El partido, válido por la jornada 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026, iniciará desde las 3:00 p.m. (hora peruana, una más en Bolivia y dos más en Paraguay). La escuadra local necesita ganar para seguir escalando posiciones, pero al frente tendrá a los dirigidos por Gustavo Alfaro que vienen de ganarle a Argentina. La transmisión de este duelo estará disponible por la señal de Tigo Sports en Bolivia y por GEN en Paraguay. Si estás en Perú, podrás verlo a través de Latina y Movistar Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. No te pierdas todos los detalles de este partido en Depor.

Bolivia ya piensa en el partido ante Paraguay. (Video: La Verde)