La selección de México afrontará una nueva prueba internacional este sábado 30 de mayo cuando se mida ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. El compromiso, programado para las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), forma parte de la preparación de ambas escuadras para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y servirá para que Javier Aguirre continúe afinando detalles de cara a los próximos desafíos del Tri. A continuación, consulta los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido EN VIVO en distintos países.
Los aficionados en México podrán seguir el encuentro a través de Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network, con opciones tanto en señal abierta como digital.
En Estados Unidos y Puerto Rico, la cobertura estará disponible mediante fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FoxSports.com, la TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
Por su parte, en Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— la transmisión estará a cargo de TUDN, Azteca Deportes y ViX Premium.
Mientras tanto, en España, los seguidores de ambas selecciones podrán ver el amistoso internacional a través de #Vamos.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO (LOCAL)
|CANALES TV / STREAMING
|Costa Rica
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|República Dominicana
|22:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|El Salvador
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Guatemala
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Honduras
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|México
|20:00
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
|Nicaragua
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Panamá
|21:00
|TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Puerto Rico
|22:00
|FOX Deportes, ViX y NAICOM
|España
|04:00
|Vamos
|EE. UU. (ET)
|10 p.m. ET / 7 p.m. PT
|fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One