PASADENA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre México y Australia este sábado 30 de mayo por un amistoso de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
La selección de México afrontará una nueva prueba internacional este sábado 30 de mayo cuando se mida ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. El compromiso, programado para las 20:00 horas del Centro de México (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), forma parte de la preparación de ambas escuadras para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y servirá para que Javier Aguirre continúe afinando detalles de cara a los próximos desafíos del Tri. A continuación, consulta los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido EN VIVO en distintos países.

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro a través de Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Azteca Deportes Network, con opciones tanto en señal abierta como digital.

En Estados Unidos y Puerto Rico, la cobertura estará disponible mediante fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FoxSports.com, la TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Por su parte, en Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana— la transmisión estará a cargo de TUDN, Azteca Deportes y ViX Premium.

Mientras tanto, en España, los seguidores de ambas selecciones podrán ver el amistoso internacional a través de #Vamos.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

PAÍSESHORARIO (LOCAL)CANALES TV / STREAMING
Costa Rica20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
República Dominicana22:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
El Salvador20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Guatemala20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Honduras20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
México20:00Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
Nicaragua20:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Panamá21:00TUDN, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Puerto Rico22:00FOX Deportes, ViX y NAICOM
España04:00Vamos
EE. UU. (ET)10 p.m. ET / 7 p.m. PTfuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

