La Leagues Cup 2026 va llegando al final de su fase de grupos y es el turno de dos equipos que marchan invictos en el certamen. Este jueves 13 de agosto, no te pierdas el partido de América vs. Austin FC EN VIVO y EN DIRECTO desde el Q2 Stadium de Austin, un juego importante para saber cuál de los dos equipos puede finalizar en el primer lugar de sus respectivas zonas. Aquí te dejo con los horarios y canales de transmisión para ver América-Austin FC este jueves.
¿A qué hora juega América vs. Austin FC por Leagues Cup 2026?
América vs. Austin FC protagonizarán uno de los duelos más esperados de esta fase de grupos de la Leagues Cup 2026 e iniciará a las 6:30 p.m. Centro de México / 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT o 5:30 p.m. PT. Estos son los horarios para seguir este enfrentamiento desde México y Estados Unidos.
¿Qué canal transmite América vs. Austin FC EN VIVO por Leagues Cup 2026?
No te pierdas el partido de América vs. Austin FC EN VIVO a través de la señal de Apple TV, única opción desde México y Estados Unidos que tendrás disponible para seguir este enfrentamiento, en lo que será el tercer juego de la Leagues Cup 2026 para ambos conjuntos, que tienen la chance de finalizar en el primer lugar de sus respectivas zonas.
Alineaciones probables de América y Austin FC por Leagues Cup 2026
- América: Rodolfo Cota; Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez; Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez; Henry Martín.
- Austin FC: Brad Stuver; Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Joseph Rosales; Ervin Torres, Owen Wolff, Besard Sabovic, Facundo Torres; Christian Ramírez y Myrto Uzuni.