Mientras que algunos le dan la razón, hay muchos quienes están en contra de la rotación y el cambio de posiciones de los jugadores en la Selección de México. Las críticas tienen como destinatario a Juan Carlos Osorio , entrenador del 'Tri', que ubicó a Jonathan González en un lugar que no es habitual para él. Y el entrenador de su equipo, Antonio Mohamed , habló del tema.

"Si a ustedes los llevan a una charla a Harvard van a hablar en español, no los van a hacer hablar en francés. Si van a tener que hablar ante 1000 estudiantes y le dicen: ‘oye Roberto, ahora habla en francés’", empezó el técnico de Monterrey, en entrevista para ESPN.



Antonio Mohamed, motivado por el hecho que Jonathan González no fue usado de volante de contención en el amistoso de México ante Bosnia, continuó con la defensa de su postura. "Si a ustedes los llevan es porque hablan de una manera en su programa y se presta de una manera y no los van a llamar para que hablen de futbol americano. No les van a decir ‘¿por qué perdió Tom Brady", comentó.

Por otro lado, los 'Rayados' de Monterrey del entrenador argentino Antonio Mohamed tomaron el liderato del torneo Clausura mexicano al golear por 5-1 al León en la quinta jornada.



Un doblete del colombiano Avilés Hurtado (16' y 66'') y sendos tantos del argentino Rogelio Funes Mori (22'), el mexicano Alfonso González (48') y el uruguayo Jonathan Urretavizcaya (70') sellaron la victoria de los Rayados. Descontó Elías Hernández (60') por los visitantes.



Fue un duelo que se fue de un solo lado con unos Rayados superiores ante un contrario que apenas tuvo capacidad de respuesta.