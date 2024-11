Desde el Estadio General Francisco Morazán, México vs. Honduras juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por los cuartos de final en la Liga de Naciones Concacaf. El partido está programado para celebrarse este viernes 15 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en México, 9:00 p.m. en Perú y Colombia) y será transmitido en suelo azteca por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y su señal de streaming VIX, de manera gratuita. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor te traemos la transmisión del encuentro. No te lo pierdas.

México se prepara para enfrentar a Honduras. (Video: Selección de México)