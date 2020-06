A finales de mayo se conoció que el Clausura 2020 era cancelado por el coronavirus. La Liga MX hizo oficial el anuncio luego que la pandemia de coronavirus no deje que el torneo se realice con normalidad. En el comunicado se señaló que no existiría campeón y que tanto Cruz Azul y León irían a la Liga de Campeones de la Concacaf por encontrarse en el primer y segundo lugar de la tabla general. ¿Y el Apertura 2020?

Ya todo está listo para que arranque el nuevo torneo de la Liga MX. El 24 de julio se dará el pitazo inicial del Apertura 2020, así lo reveló Fernando Schwatrz, conocido periodista mexicano. No solo se definió el arranque, sino también que sería un hecho la vuelta del repechaje.

Esta modalidad regresa a partir del Apertura 2020 con un formato de ocho equipos, los cuales, pelearán por cuatro lugares.

El nuevo formato le dará acceso directo a los cuartos de final a los cuatro clubes mejor ubicados, mientras que del cinco al doce se enfrentarán en un solo partido en el estadio del mejor posicionado para buscar su pase a la liguilla.

Arranca 24 de julio el Apertura y hay Repesca Oficial — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) June 10, 2020

Esto significa que los enfrentamientos tras la fase regular quedarán 7mo vs 12vo, 8vo vs 11vo y 9no vs 10mo. Cuartos de final, semifinales y final se mantendrán en el formato establecido.

La última vez que hubo repesca en el fútbol mexicano fue en el Clausura 2008, cuando aún existía el formato de grupos. San Luis vs. Pachuca y Necaxa vs. Atlas fueron los entrenamientos.

De la misma manera, la Liga MX definirá el inicio del Apertura 2020, a puerta cerrada, con base en las recomendaciones del Gobierno Federal.

