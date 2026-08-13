Duelo de invictos en la Leagues Cup 2026. Este jueves 13 de agosto, no te pierdas el enfrentamiento del Club América vs. Austin FC EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que será transmitido únicamente por la señal de Apple TV desde las 6:30 p.m. CDMX o 8:30 p.m. ET en USA . El conjunto mexicano ha obtenido dos triunfos (ante San Diego FC y Timbers), mientras que el equipo estadounidense lo hizo contra Tijuana y Puebla. Aquí te dejo con los detalles para ver el duelo vía Apple TV.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido mérica vs. Austin FC por Leagues Cup 2026?

Puedes ver el partido mérica vs. Austin FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido mérica vs. Austin FC por Leagues Cup 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.