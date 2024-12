Desde el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, Atlético San Luis vs. Monterrey juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este miércoles 4 de diciembre, por las semifinales del Apertura 2024 - Liga MX. El partido está programado para las 9:00 p.m. (hora CDMX) y las 10 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). La transmisión estará a cargo de Azteca 7 para territorio mexicano, así como también por las señales de ESPN 2 y Disney Plus vía streaming. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo junto a todas las incidencias.

Monterrey clasificó a semifinales tras vencer a Pumas UNAM. (Video: Rayados)