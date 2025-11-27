Canal 5 transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por la . Este duelo, válido por los cuartos de final de ida arranca desde las 9:07 p.m. (hora peruana) y 8:07 p.m. (hora mexicana). Las acciones serán este jueves 27 de noviembre desde el Arklon de Zapopan. Si quieres seguir la transmisión de este choque, debes sintonizar la señal de TUDN, Canal 5 y VIX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Previa Chivas vs. Cruz Azul. (VIDEO: TUDN)
Previa Chivas vs. Cruz Azul. (VIDEO: TUDN)

TAGS RELACIONADOS