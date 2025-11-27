Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO vía TUDN, Fútbol Libre TV y Amazon Prime Video por internet gratis online
Desde el Estadio Akron de Zapopán, Chivas vs. Cruz Azul se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la señal de Caliente TV y FOX. Entérate todos los detalles del partido válido por cuartos de final de la Liga MX.
Chivas vs. Cruz Azul se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de la Liga MX 2025. Este duelo se disputará desde el estadio Akron de Zapopan, este jueves 27 de noviembre. ¿A qué empieza el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 10:07 p.m. (hora peruana) y 9:07 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estará disponible? La transmisión de este choque será en la señal de Caliente TV y FOX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.