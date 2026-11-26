Chivas vs. Pachuca se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? FOX tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, además de su versión de streaming en la plataforma FOX +. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 26 de noviembre desde las 8:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Pachuca vs. Chivas a través de ESPN por televisión. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz, plataforma que ofrece encuentros de la Liga MX en determinados mercados internacionales.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el compromiso entre Pachuca vs. Chivas a través de ESPN por televisión. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido a través de ESPN por televisión. Además, estará disponible mediante Fanatiz, plataforma de streaming que ofrece encuentros de la Liga MX en determinados territorios.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán consultar la disponibilidad del compromiso a través de ESPN y Fanatiz, dependiendo de los derechos de transmisión vigentes en el territorio.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán consultar la disponibilidad del encuentro mediante las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga MX.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en España?

En territorio español, los seguidores podrán consultar la disponibilidad del partido a través de las plataformas deportivas que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga MX.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de FOX+ por televisión de paga. Además, estará disponible vía streaming mediante FOX One. El compromiso no contará con transmisión por televisión abierta.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Chile?

En Chile, los hinchas podrán seguir el compromiso a través de ESPN por televisión. Asimismo, Fanatiz ofrecerá la posibilidad de acceder a la transmisión vía streaming, según la disponibilidad territorial.

¿Dónde ver Pachuca vs. Chivas en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la disponibilidad del partido mediante las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga MX.

FOX One transmitirá el partido entre Pachuca vs. Chivas. (Video: Pachuca)