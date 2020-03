‘Chicharito’ Hernández se ha convertido en un trending topic en Twitter. No por un golazo con LA Galaxy o algún video junto a su esposa e hijo, sino por un reclamo que miles de usuarios de las redes sociales han calificado como frívolo en tiempos de coronavirus.

El delantero mexicano, que ha jugado en Real Madrid y Sevilla, se quejó contra Amazon por haber bloqueado su cuenta durante la semana de confinamiento en Estados Unidos. Lejos de recibir una respuesta de la compañía electrónica, el ‘Chicharito’ recibió palos.

“Mi cuenta de Amazon ha sido bloqueada durante una semana durante esta crisis. Esta es la tercera vez que mi cuenta ha sido bloqueada. Parece que nadie puede ayudar por teléfono y el servicio que he estado recibiendo no es útil”, escribió el delantero, a quien no tardaron en responderle.

Por ejemplo, el reportero Ivan Kasanzew lamentó que Hernández se queje de que no puede entrar en su cuenta de Amazon y señaló que sería mejor si escribiera más mensajes de concientización sobre el coronavirus.

Caro, otra usuaria de Twitter, expresó que el del ‘Chicharito’ es la clase de problemas que a ella le gustaría tener. Mientras que Joker, otro tuitero, ironizó sobre la situación y dijo que Dios le da batallas a sus troncos más fuertes.

El coronavirus en México

Para el martes, México tenía 367 casos confirmados, incluso cinco que los investigadores no han podido vincular con casos importados.

López-Gatell señaló que el objetivo de México es mantener controlable el número de infecciones nuevas, aplanar la curva epidemiológica, aunque dijo que eso podría provocar una epidemia más larga, pero mejor controlada.

