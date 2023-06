Cruz Azul busca salida para varios jugadores descartados en el Apertura 2023, y uno de ellos es el delantero Iván Morales. Pumas ha mostrado interés en el jugador, aunque hasta el momento solo se ha planteado la posibilidad de un préstamo por un año. La directiva de Celeste está evaluando esta propuesta, pero aún no se ha iniciado ninguna negociación formal.

Ivan Morales con Cruz Azul

Iván Morales no logró convencer al técnico Ricardo Ferretti y, por lo tanto, no entra en los planes del equipo. Durante el Clausura 2023, el delantero solo pudo anotar un gol contra San Luis en marzo. Sin embargo, será recordado el incidente en el partido contra León, cuando el entrenador lo llamó desde el banquillo para ingresar al campo, pero el jugador no estaba preparado y esto generó malestar en el estratega. Aunque Morales finalmente tuvo algunos minutos de juego, fueron muy limitados.

Ivan Morales podría ir a Pumas

Pumas, en busca de un delantero centro, ha explorado diferentes opciones en el mercado local después de enfrentar dificultades para fichar a Rogelio Funes Mori. Iván Morales, con experiencia en la Liga MX y un historial de 16 goles en su última temporada con Colo Colo, se presenta como una alternativa a considerar para el equipo universitario.





