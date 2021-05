En adelante, Juan Reynoso será uno de los nombres más importantes y recordados en la historia de Cruz Azul. Cuando era zaguero y capitán se consagró campeón del torneo de Invierno en 1997. Años más tarde, en 2021, el peruano, ahora como DT, repitió la hazaña y, de paso, terminó con la larga racha sin títulos de Liga MX para la institución.

Después de la conquista en el estadio Azteca tras vencer en el global por 2-1 a Santos Laguna, el entrenador nacional manifestó que siente “agradecido por entrar a la historia de este club. Tengo un título como jugador y ahora como técnico y eso no es poca cosa”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, el ‘Cabezón’ Reynoso, nuevo campeón de la Liga MX, destacó el arduo trabajo de sus dirigidos a lo largo de la temporada 2020-2021.”Estamos en el momento y el lugar indicado. Lo de hoy no es casualidad, no lo digo por Juan Reynoso, lo digo por Chuy (Jesús Corona), el Cata (Julio Domínguez) y Aldrete (Adrián); los he visto llorar de dolor y hoy los vi llorar de alegría”, indicó.

Hombre récord

Juan Reynoso se ha convertido en el ‘hombre récord’, pues se ha encargado de romper sequías de títulos en clubes que ha dirigido. Lo hizo con el Coronel Bolognesi quien luego de 78 años pudo gritar campeón. Ya en Melgar cortó una data de 34 años y ayer hizo lo propio con Cruz Azul.

Sin embargo, su vínculo con Cruz Azul va más allá de sus otros logros, pues como jugador rompió la racha de 17 años y como técnico tuvo que esperar solo cinco meses para que acabar con 23 años de malos resultados.

“Tengo que agradecerle al fútbol, a la vida. Me siento muy bendecido, me siento arropado por los jugadores y no me voy a cansar de agradecerles, pero también quiero aprovechar este momento para agradecer a mi familia. Quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental y que sin él Juan (Reynoso) no estaría aquí: el ‘Profe’ (Enrique) Meza. Esta medalla la va a tener en su casa, bien resguardada, porque es más azul que nadie”, concluyó.

