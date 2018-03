Aunque el América manda en el torneo Clausura-2018 del fútbol mexicano y el Chivas de Guadalajara roza peligrosamente el sótano de la clasificación, ambos equipos están perfilados para jugar el clásico nacional el sábado por la décima jornada sin detenerse a contemplar las estadísticas.



Las 'Águilas' del América se presentarán con un óptimo rendimiento reflejado en 17 puntos que lo tienen en el liderato y con un destacado balance entre ofensiva y defensiva con 15 goles a favor y sólo seis en contra. Además son el único equipo invicto del campeonato.



Por su lado, las Chivas del Guadalajara ocupan el decimoséptimo puesto de la clasificación con siete unidades, sólo tres más que el colista Atlas.



"La estadística no me impone ni me impresiona, por más que América vaya en primer lugar o nosotros no estemos en el mejor momento, en un clásico ninguno es favorito", consideró Alan Pulido, delantero del 'Rebaño'.