Universitario de Deportes debutará hoy en la Copa Libertadores 2025 y hay mucha expectativa alrededor. A pesar de las ausencias que hay de por medio –Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes no fueron convocados, mientras que Rodrigo Ureña y Alex Valera no serán de la partida y esperarán su oportunidad en el banquillo de suplentes–, el cuadro merengue está ilusionado de jugarle un buen partido a River Plate, conjunto argentino que ha invertido más de 39 millones de dólares en este mercado de pases para volver a ganar el máximo trofeo del continente. ¡Se viene un duelo interesante en el Estadio Monumental! En la siguiente galería repasaremos la posibles alineaciones que pararían Fabián Bustos y Marcelo Gallardo –ojo, el ‘Muñeco’ no tiene a disposición a Gonzalo Montiel y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, ambos por lesión–.

