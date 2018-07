Hay incertidumbre por conocer el futuro del entrenador de la Selección de México . De momento, la federación nos se ha pronunciado sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio. Por ello, los medios aztecas postulan diversos candidatos para sustituir al colombiano y Matías Almeyda es uno de ellos.

El extécnico de Chivas de Guadalajara no oculta el deseo de vestir el buzo del 'Tricolor'. En una entrevista con la cadena 'ESPN', el argentino reveló que sueña y está preparado para ser la cabeza de un combinado nacional.

" Hoy soy un técnico desocupado y obviamente son sueños por cumplir, por realizar y tanto la Selección de México como la de Argentina y otras, son importantes . ¿A quién no le gustaría? ¿Quién diría que no a una propuesta así? No sería agarrarla por agarrar, sino saber el proyecto" , indicó Almeyda .

No obstante, el DT reconoció que ningún miembro de la federación se ha comunicado con él para ofrecerle el cargo de seleccionador. Además, el ex River Plate no aceptará algún contacto mientras Osorio sea el timones del 'Tri'.

" Por el momento hay entrenador y no sería serio que hablaran con alguien más . Uno debe esperar al momento y si no llega, hay que esperar. Hoy disfruto mucho a mi familia, aprendiendo a vivir sin el fútbol, que no es nada fácil" , añadió.

Finalmente, Matías Almeyda indicó que dirigir en México (estuvo tres años bajo el cargo del 'Rebaño Sagrado') será una ventaja, pues conoce profundamente el pensamiento del fútbol azteca y a la materia prima.

"El futbolista mexicano tiene mucha técnica y amor propio. Creo que hay que darles confianza y se hubiera animado a ser campeón del mundo, pero desde que llegué aquí se habla del quinto partido y uno no juega para eso, sino para campeonatos . En la Selección es lo mismo, tienen buen equipo, material, buena Liga. Hay que forzar más la máquina y se puede" , puntulizó.