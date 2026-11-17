México vs. Jamaica se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / HD / STREAMING) por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. ¿Qué canales transmiten este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV, pues es una señal pirata y está prohibida. Sigue todos los detalles por la web de Depor desde las 8:30 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú), este martes 17 de noviembre. No te pierdas todas las incidencias de este duelo en nuestras plataformas.

México vs. Jamaica: previa del partido

¿Dónde ver México vs. Jamaica EN VIVO en México?

En México, el partido por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League estará disponible a través de Canal 5 y Azteca 7 por televisión abierta, además de TUDN en señal de paga. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las plataformas de streaming ViX Premium, Azteca Deportes y Claro Sports.

¿Qué canal transmite México vs. Jamaica por televisión en México?

Los aficionados mexicanos podrán sintonizar Canal 5 (Televisa), Azteca 7 (TV Azteca) y TUDN para disfrutar del compromiso definitorio frente a Jamaica. Ambas cadenas de televisión abierta ofrecerán su cobertura habitual en vivo desde Monterrey.

¿Cómo ver México vs. Jamaica por streaming en México?

El encuentro podrá seguirse por internet mediante ViX Premium, Azteca Deportes (sitio web y aplicación), TUDN App, Amazon Prime Video y Claro Sports, plataformas que permitirán acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles. La disponibilidad y las condiciones de acceso dependerán del servicio contratado.

¿Se puede ver México vs. Jamaica por Izzi, Sky y Totalplay?

Sí. Los usuarios en México podrán consultar la disponibilidad de Canal 5, Azteca 7 y TUDN dentro de la programación de sus respectivos operadores de televisión por suscripción, como Izzi, Sky, Megacable y Totalplay. Para acceder a las señales de paga será necesario contar con el canal correspondiente dentro del paquete contratado.

¿A qué hora juegan México vs. Jamaica y dónde ver el partido?

México vs. Jamaica se enfrentarán este martes 17 de noviembre de 2026, desde las 8:30 p. m. (tiempo del centro de México) y las 9:30 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador, Jamaica y Estados Unidos (ET), en el Estadio BBVA de Monterrey. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX y Azteca Deportes; en Estados Unidos se podrá seguir por Univision y TUDN; mientras que en Sudamérica estará habilitada la señal oficial de YouTube de la Concacaf y Concacaf GO.

México vs. Jamaica por la vuelta (cuartos de final) de la Concacaf Nations League. (Video: @miseleccionmx)