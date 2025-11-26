vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de la . Este duelo se disputará desde el estadio BBVA, este miércoles 26 de noviembre. ¿A qué empieza el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 10:10 p.m. (hora peruana) y 9:10 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estará disponible? La transmisión de este choque será en la señal de TUDN, Canal 5 y VIX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Monterrey vs. América por Liga MX. (Video: Liga MX)
Monterrey vs. América por Liga MX. (Video: Liga MX)

TAGS RELACIONADOS