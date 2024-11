¡No te pierdas el partidazo! Monterrey vs. Atlas se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 2 de noviembre desde el Estadio BBVA, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El partido arrancará desde las 7:05 p.m. (hora de México) y las 8:05 p.m. (hora peruana) y la transmisión del encuentro se llevará a cabo por Televisa Deportes en Canal 5, en televisión abierta. Además, también se podrá ver a través de TUDN y vía streaming por ViX Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Depor te traerá el minuto a minuto más completo y todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle.

Monterrey recibe a Atlas por Liga MX. (Video: Rayados)