Puebla vs. León se enfrentan hoy por la sexta jornada del Clausura de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio León desde las 8:06 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports. La 'Franja, hasta el momento, ha sido una de las sorpresas en el torneo azteca, al igual que lo hecho por Anderson Santamaría , que llegó a inicios de año y ha respondido a las expectativas.

De la mano de Enrique Meza, Puebla le ha ganado a Tigres, Veracruz y Chivas de Guadalajara, resultados que le han dado un respiro para mirar la tabla de cociente que definirá al próximo descendido.

Puebla vs. León: horarios del partido País Hora México 7:05 p.m. Perú 8:06 p.m. Colombia 8:06 p.m. Ecuador 8:06 p.m. Venezuela 9:06 p.m. Bolivia 9:06 p.m. Paraguay 10:06 p.m. Chile 10:06 p.m. Uruguay 10:06 p.m. Argentina 10:06 p.m. España 2:06 a.m.

Con nueve puntos, Puebla se ubica en el sexto lugar a dos unidades de los líderes. Sin embargo, lo que más importa es, sin dudas, la tabla general de cociente, en el que ya le han sacado ventaja a Atlas, Querétaro, Lobos BUAP y Veracruz.

A mitad de semana, Puebla cayó frente a Cruz Azul por la Copa MX, pero reservó a algunos futbolistas, justamente para el choque ante la 'Fiera'.

En León (9° con 7 puntos), se podría dar el debut de Landon Donovan, uno de los flamante fichajes. "El sentimiento de ganar algo es lo que me hizo venir aquí, aún no juego oficialmente pero siento que estoy con mi gente y mi afición. Me encuentro muy contento en el equipo", dijo el estadounidense.