Más allá del golazo de Luis Advíncula y el triunfo de Boca Juniors en la Liga Profesional Argentina, viene siendo una jornada muy complicada para los peruano en el extranjero. Este domingo, en el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A 2024-25, Gianluca Lapadula vio la tarjeta roja y de marchó expulsado en la derrota por 1-0 del Spezia a manos del Catanzaro.

Lo curioso es que Lapadula ni siquiera había arrancado como titular, pues su entrenador Luca D’Angelo lo había mandado al ruedo en la etapa complementaria para refrescar la ofensiva de su equipo. Sin embargo, tras ingresar por Giuseppe Di Serio en el entretiempo, Gianluca fue echado a los 66′.

Todo se originó por una fuerte infracción sobre Jacopo Petriccione, la misma que necesitó la intervención del para que se confirme la sanción sobre el delantero peruano. Posterior a esto, Catanzaro tuvo más espacios y no dudó en aprovecharlos, consiguiendo el 1-0 a los 75′ a través de Filippo Pittarello.

Con esta derrota, Spezia se mantiene en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 50 puntos, producto de 13 triunfos, 11 empates y tres caídas. Por ahora el equipo de Gianluca Lapadula se mantiene en zona de clasificación a los play-offs y todavía tiene las chances intactas de meterse en la pelea por ascender a la Serie A.

Gianluca Lapadula llegó al Spezia tras su último paso por el Cagliari. (Foto: Spezia)

¿Qué pasó, Piero?

Así como Gianluca Lapadula, Piero Quispe también fue expulsado en la última derrota por 2-0 de Pumas UNAM a manos del América, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025. Esta situación fue más polémica, pues generó opiniones divididas en la prensa mexicana respecto a la correcta aplicación de la tarjeta roja.

La expulsión del exjugador de Universitario se dio a los 45′+3, generando una ofuscada reacción de Gustavo Lema, entrenador de los ‘Felinos’, lo que también desencadenó en que el árbitro Fernando Hernández lo mande a los camerinos. Ya en conferencia de prensa, su asistente José María Bazán dio sus descargos ante la prensa.

Piero Quispe fue expulsado en la derrota de Pumas ante el América. (Video: TUDN)

“Vi un desconocimiento del árbitro para sacar la tarjeta roja (a Piero Quispe). Es una situación que tuvo que ser analizada mejor, ya ha pasado en otros partidos. No quiero decir algo que suene a excusa”, manifestó Bazán, mostrando su disconformidad con la tarjeta roja a Quispe.

Pumas acumula dos derrotas al hilo y marcha décimo primero en la tabla de posiciones, quedando fuera de las Liguillas. José María Bazán se mostró seguro en revertir esta situación: “Nosotros no conocemos otra forma que no sea el trabajo. No hemos encontrado la forma en que queremos jugar, el torneo pasado fuimos uno de los equipos difíciles de enfrentar”, sentenció.





