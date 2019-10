Guido Pizarro se cansó de las críticas y defendió a Tigres tras escándalo mundial ante Veracruz

El argentino Guido Pizarro , capitán de Tigres, aseguró que el acuerdo de apoyar al Veracruz en su protesta contra la falta de pagos a los jugadores era de un minuto y por eso después de ese tiempo anotaron dos goles ante el rival estaba indefenso.



"Se estipuló hacer una foto grupal y parar un minuto, después el capitán de ellos pide cinco minutos o tres; yo le dije que como capitán no tomo decisiones, le hablo a mis jugadores y le comunico al capitán que íbamos a parar solamente un minuto", señaló Pizarro.



En una de las imágenes más vergonzosas de la historia del fútbol mexicano, el Veracruz se quedó sin tocar el balón ; en el minuto tres recibió un gol del chileno Eduardo Vargas y en el cuatro uno del francés André Pierre Gignac, después de lo cual el conjunto decidió jugar, pero en el ocho aceptó otra anotación de Vargas.



Disconformes porque consideraron que los Tigres fueron poco solidarios, los jugadores de Veracruz metieron la pierna, las figuras de reserva criticaron a Vargas y Gignac cuando pasaron por delante de ellos y al final del encuentro aplaudieron de manera irónica a Tigres, a cuyos jugadores le negaron el saludo.



Más críticas para Tigres

El portero Nahuel Guzmán y el goleador Gignac abrazaron al joven guardameta del Veracruz Sebastián Jurado, quien se dejó hacer sin corresponder, después de lo cual el delantero Ángel Reyna criticó a Vargas y Gignac.



"Es triste que pierdas el sentido común si ves a tu colega de profesión, a tu compañero, que no se mueve, que no tiene la participación por una el bien del fútbol, en este caso Edu Vargas y Gignac no tengan el sentido común o el buen corazón de apoyar", dijo Reyna.

Jugadores de Veracruz no se movieron durante los primeros minutos y recibieron tres goles de Tigres

► "Como técnico es un fenómeno, pero como hombre...": Zlatan recordó su pasó por el Barça y destrozó a Guardiola



► Todos apuntan a Messi: los mejores memes del triunfo de Barcelona ante Eibar por Liga Santander [FOTOS]



► Una postal para el recuerdo... o para el olvido: así aplaudieron los jugadores de Veracruz a Tigres [VIDEO]



► Mandan en Ipurúa: Griezmann anota y Barcelona vence 1-0 a Eibar por LaLiga Santander [VIDEO]