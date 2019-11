México







¡Insólito! Jugadores de Veracruz no se movieron durante los primeros minutos y recibieron tres goles de Tigres [VIDEO] Eduardo Vargas abrió el marcador en el Tigre vs. Veracruz a los 3 minutos por Apertura 2019 Liga MX. Los jugadores del 'Tiburón' no se movieron en señal de protesta.