Sale el finalista. Toluca y Tijuana se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 10 de marzo desde las 10:00 p.m. (horario peruano) y 9:00 p.m. (horario mexicano) por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa MX Clausura 2020 en el estadio Nemesio Diez. Mira las principales incidencias del compromiso por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.

Los ‘Diablos rojos’ cerrarán la eliminatoria a partido doble jugando en casa, pero tienen una tarea complicada ante ‘Xolos’, pues deben revertir el marcador del primero compromiso: 3-0 para los de la frontera.

Toluca ha sido uno de los equipos más irregulares de la Liga MX: tienen 10 unidades en el puesto 15. Por ello, los ‘choriceros’ ven el trofeo de la Copa MX como una gran oportunidad para mejorar la imagen en este semestre.

En la antesala, el jugador Gastón Sauro ha defendido a los suyos de los comentarios de la prensa especializada, pues han manifestado que una eliminación podría ser considerada como un fracaso para el cuadro comandado por José Manuel de la Torre.

“Esas son cosas que hablan ustedes. En el deporte hablar de fracaso me parece que no está bueno, cada partido uno sale a dar lo mejor. Cuando uno lo da todo, no hay fracaso”, indicó el hombre de Toluca en conferencia de prensa.

¿Dónde ver el Toluca vs. Tijuana?

TUDN es la señal habilitada para ver el compromiso por la Copa MX que presenta a Tijuana con una gran ventaja gracias a la enorme actuación del ecuatoriano Bryan Angulo, quien hizo los tres goles en la ida.

“Estamos en la copa, en la copa el equipo es listo, luce bien tenemos la posibilidad de pasar a la final por primera vez en la historia para el club”, declaró el entrenador Gustavo Quinteros sobre las chances de Xolos.

“Todo jugador y todo hincha quiere estar en una final. Para nosotros sería algo muy lindo, importante, teniendo en cuenta que en el torneo no estábamos en zona de clasificación”, expresó Sauro por parte de Toluca.

¿A qué hora se jugará el Toluca vs. Tijuana por Copa MX?

México 9:00 p.m.

Perú 10:00 p.m.

Ecuador 10:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m.

Bolivia 11:00 p.m.

Venezuela 11:00 p.m.

Argentina 0:00 hrs. (11 de marzo)

Chile 0:00 hrs. (11 de marzo)

Paraguay 0:00 hrs. (11 de marzo)

Uruguay 0:00 hrs. (11 de marzo)

Brasil 0:00 hrs. (11 de marzo)

España 4:00 a.m. (11 de marzo)

¿Dónde se jugará el Toluca vs. Tijuana?

