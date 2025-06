México vs. Arabia Saudita se miden EN VIVO | EN DIRECTO por los cuartos de final de la Copa Oro 2025, desde el estadio de la Universidad de Phoenix, este sábado 28 de junio. El partido comenzará a las 9:15 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. El encuentro contará con la transmisión de TUDN y Canal 5 en México, con VIX Premium como señal de paga. En Perú, podrás verlo por ESPN 2 y Disney Plus, en streaming. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

México vs. Arabia Saudita. (Video: FOX Deportes)