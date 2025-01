¡Qué partidazo! River Plate vs. México se enfrentarán codo a codo EN VIVO y EN DIRECTO en un duelo amistoso que encenderá una antigua rivalidad entre argentinos y mexicanos. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN a través de su plataforma de streaming Disney Plus, así como también por los canales TUDN y Vix. Si no cuentas con este servicio puedes seguir las incidencias a través de la web de Depor. Este encuentro está pactado para jugarse en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina, este martes 21 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Los ‘Millonarios’ llegan con novedades pues recientemente anunciaron las incorporaciones de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, por lo que están a la expectativa de que se aparezcan en el recinto deportivo. Mientras que los seleccionados mexicanos se preparan para el reinicio de las eliminatorias CONCACAF.





VIDEO RECOMENDADO:

Los mexicanos se siguen entrenando en Sudamerica. (Video: Seleccion México)