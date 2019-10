Hugo Sánchez puede comprar al Veracruz, el equipo más endeudado en México

‘Tiburones Rojos’ andan en una crisis económica como deportiva. Luego de 41 partidos jugadores en el torneo mexicano, Veracruz volvió a ganar el pasado martes frente al Puebla de Juan Reynoso y, en cuanto al tema de salarios, la institución no le pagaba a los jugadores desde hace tres meses. Todo mal en un conjunto que atraviesa una de las peores situaciones desde su historia, mientras que el dueño, Fidel Kuri, no tiene intenciones de vender al club.



Sin embargo, el exfutbolista y comentarista deportivo, Hugo Sánchez , no le hace el feo el poder adquirir los derechos de Veracruz. Así lo dio a conocer a través de una emisión de ESPN.

"Bueno, por qué no", señaló el también ex entrenador a la cadena internacional sobre si le gustaría adquirir al conjunto del ‘Tiburón’, el cual se encuentra en una severa crisis.



Sánchez recalcó que "¿Por qué no? Sería interesante, si lo vendiera (Fidel Kuri)", volvió a declarar el ex entrenador de los Pumas, quien necesitaría al menos una inversión anual de 10 millones de dólares para mantener con vida a la institución mexicana.



Cabe destacar que la situación del club sigue bajo la lupa pues se está a la espera de que los adeudos se cubran en los próximos días y el futuro del club tenga una buena resolución.



