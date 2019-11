Su futuro es incierto. Muchos de ellos ya han estado en la mira de grandes clubes de otras ligas 'top', pero han preferido esperar al 2020, fecha en la que acaban contrato con sus respectivos equipos y podrían llegar a coste cero a un nuevo club. Christian Eriksen es quien lidera este once, pues desde hace meses en España no se hace más que hablar de que el danés tendría todo resuelto para marcharse al Real Madrid.

Y así como el centrocampista del Tottenham, hay otros cracks que se encuentran en similar situación. Claudio Bravo, por ejemplo, no parece que renovará con el Manchester City, sobre todo porque no quiere seguir como suplente de Ederson. El chileno es un guardameta confiable y de experiencia, y podría cambiar de equipo el próximo año.



A continuación, repasa el siguiente once de los jugadores de la Premier League, que acaban contrato el 2020. Son más, desde luego, pero aquí te presentamos a los más representativos, dejando en el banquillo a jugadores como Joe Hart, Fernandinho, Adam Lallana, James Milner, Cédric Soares, Andy Carroll o Ryan Fraser.

