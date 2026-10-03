La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su público este sábado 3 de octubre, cuando reciba a Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso internacional que forma parte de su proceso de renovación tras el Mundial FIFA 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni busca consolidar una nueva generación de futbolistas y dar continuidad a los ensayos que comenzaron después de la final perdida frente a España.

La Albiceleste llega a este compromiso después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, en un partido que marcó el inicio de una nueva etapa con varios debutantes en la selección absoluta. Román Vega, Santiago Simón, Ezequiel Fernández, Valentín Gómez y Leonel Flores tuvieron sus primeros minutos con el equipo nacional. Para el encuentro ante Burkina Faso, Scaloni podría incluir a Matías Soulé y Santiago Castro, además de recuperar a Enzo Fernández, quien cumplió una fecha de suspensión tras su expulsión en la final mundialista.

Burkina Faso, por su parte, afronta esta visita a Buenos Aires después de empatar 1-1 frente a Benín y vencer 1-0 a República Centroafricana en sus compromisos recientes. El conjunto dirigido por Amir Abdou buscará competir ante la campeona del mundo con futbolistas como Edmond Tapsoba y Lassina Traoré. El amistoso también servirá como antesala del próximo encuentro de Argentina ante Benín, previsto para el martes 6 de octubre, que tendrá un significado especial por la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.

Los aficionados podrán seguir Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO y GRATIS por Telefe, mediante la señal de televisión abierta y las plataformas habilitadas para la transmisión. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Argentina, con una previa televisiva programada desde las 20:15.

TL;DR de Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional

⚽ Partido: Argentina vs. Burkina Faso.

🏆 Torneo: Amistoso internacional, fecha FIFA de octubre.

📅 Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

🕘 Hora en Argentina: 21:00.

📺 TV: Telefe y TyC Sports.

📱 Streaming: Mi Telefe y TyC Sports Play.

🏟️ Estadio: Monumental.

📍 Ciudad: Buenos Aires, Argentina.

⭐ Figura de Argentina: Enzo Fernández, entre las posibles novedades del once.

🌍 Contexto: segundo amistoso de Argentina en esta fecha FIFA, antes del encuentro ante Benín.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso por TV abierta?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Burkina Faso para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TyC Sports, que ofrecerá cobertura del amistoso mediante su señal deportiva y su plataforma digital, según las condiciones de acceso correspondientes.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe cuenta con una red de canales propios y afiliados que permite que su programación llegue a distintas regiones de Argentina. Los espectadores podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta, siempre que se encuentren dentro de la zona de cobertura correspondiente.

Canales de Telefe por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba, Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario, Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe, Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV, Canal 9 Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV, Canal 8 Salta Salta El Once TV, Canal 11 Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+, Canal 13 Córdoba Río Cuarto Canal 13

La disponibilidad del partido en las señales locales dependerá de los acuerdos de retransmisión y de la cobertura de cada emisora.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los aficionados que prefieran seguir Argentina vs. Burkina Faso por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal, que permite acceder a su señal en vivo desde dispositivos compatibles.

Para ver el amistoso online, ingresa al sitio web oficial de Telefe o abre la plataforma Mi Telefe desde tu dispositivo. Busca la opción de transmisión en directo y selecciona la señal del canal para seguir el encuentro desde cualquier lugar de Argentina donde esté habilitada.

Dispositivos compatibles con Mi Telefe

Teléfonos Android.

iPhone y iPad.

Tabletas.

Computadoras y laptops mediante navegador.

Smart TV compatibles.

Chromecast y dispositivos de transmisión compatibles, según disponibilidad.

Se recomienda contar con una conexión estable a internet para disfrutar de la emisión sin interrupciones.

¿Quién relata Argentina vs. Burkina Faso hoy en Telefe?

La transmisión del amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso por Telefe contará con un equipo periodístico integrado por cuatro profesionales:

Pablo Giralt : relator del partido, encargado de narrar las acciones, los goles y los momentos más destacados del encuentro.

: relator del partido, encargado de narrar las acciones, los goles y los momentos más destacados del encuentro. Juan Pablo Varsky : comentarista, responsable del análisis táctico, las lecturas del juego y el contexto futbolístico.

: comentarista, responsable del análisis táctico, las lecturas del juego y el contexto futbolístico. Sofía Martínez : periodista de campo, a cargo de la cobertura desde el terreno de juego, con información de los protagonistas y detalles del partido.

: periodista de campo, a cargo de la cobertura desde el terreno de juego, con información de los protagonistas y detalles del partido. Nicolás Haase: periodista de campo, que complementará la cobertura con información, entrevistas y novedades desde el estadio.

¿Telefe transmite gratis Argentina vs. Burkina Faso?

Sí. Telefe transmitirá Argentina vs. Burkina Faso de manera gratuita a través de su señal abierta en Argentina. Los aficionados podrán sintonizar el canal sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable, siempre que tengan acceso a la señal en su localidad.

El encuentro también estará disponible por TyC Sports, una alternativa para quienes cuentan con televisión de paga. Para seguirlo por internet, las opciones incluyen Mi Telefe y TyC Sports Play, con sus respectivas condiciones de acceso.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Burkina Faso

Detalle Información Partido Argentina vs. Burkina Faso Competición Amistoso internacional Instancia Fecha FIFA de octubre Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Hora 21:00 (Argentina) Previa 20:15 (Argentina) TV abierta Telefe TV de paga TyC Sports Streaming Mi Telefe y TyC Sports Play Estadio Monumental Ciudad Buenos Aires, Argentina