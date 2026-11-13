La era post Messi comienza para la Albiceleste. este viernes 13 de noviembre en una nueva edición del denominado , en un amistoso que permitirá conocer a los nuevos protagonistas del seleccionado, entre ellos Nico Paz, figura del Como, y Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica que interesa al PSG. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Buenos Aires y Montevideo en el estadio La Bombonera. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial estará a cargo de Telefe en señal abierta. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el clásico entre Argentina y Uruguay por la fecha FIFA de noviembre de 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro gratuitamente mediante televisión abierta y también a través de los principales operadores de televisión por suscripción del país.

La cobertura comenzará con una programación especial desde las 19:30 horas, con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky a cargo del relato y los comentarios. La transmisión incluirá la previa, el desarrollo completo del partido y el análisis posterior.

Canales de Telefe en Argentina

OperadorCanal
Señal abiertaCanal 11
Cablevisión FlowCanal 10
Super CanalCanal 10
TeleRedCanal 10
Movistar TVCanal 10
TelecentroCanal 12
MegacableCanal 17
DIRECTVCanal 123 (SD) / 1123 (HD)
CablevideoCanal 603
Flow DigitalCanal 80.5

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe cuenta con una amplia red de estaciones afiliadas que permiten seguir su programación mediante televisión abierta en distintas regiones de Argentina. Los espectadores podrán sintonizar la señal de acuerdo con el canal asignado en su provincia o ciudad.

Canales de Telefe por provincia en Argentina

ProvinciaCiudad principalCanal abierto
Buenos Aires (AMBA)Buenos AiresTelefe Canal 11
CórdobaCórdoba CapitalTelefe Córdoba Canal 8
Santa FeRosarioTelefe Rosario Canal 5
Santa FeSanta Fe CapitalTelefe Santa Fe Canal 13
Buenos AiresMar del PlataCanal 8
Buenos AiresBahía BlancaEl Nueve TV (Canal 9)
MendozaMendozaCanal 9 Televida
TucumánSan Miguel de TucumánEl Ocho TV (Canal 8)
SaltaSaltaEl Once TV (Canal 11)
NeuquénNeuquénCanal 7
JujuySan Salvador de JujuyCanal 7
CorrientesCorrientes13 Max
MisionesPosadasCanal 2
San JuanSan JuanCanal 8
Santiago del EsteroSantiago del EsteroCanal 7
San LuisSan LuisSan Luis+ (Canal 13)
CórdobaRío CuartoCanal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los aficionados que prefieran seguir el partido Argentina vs. Uruguay por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal, que ofrece acceso a su programación en vivo.

La transmisión estará disponible en:

  • Teléfonos Android.
  • iPhone y iPad.
  • Tablets.
  • Computadoras y laptops.
  • Smart TV compatibles.
  • Chromecast.
  • Dispositivos de transmisión compatibles.

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe y contar con una conexión estable a internet para acceder a la señal.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt estará a cargo del relato de Argentina vs. Uruguay en Telefe, acompañado por Juan Pablo Varsky en los comentarios. Ambos periodistas integran el equipo de transmisiones de la selección argentina y encabezarán la cobertura televisiva de esta nueva edición del clásico rioplatense.

¿Telefe transmite gratis el amistoso Argentina vs. Uruguay 2026?

Sí. Telefe transmitirá gratuitamente el partido entre Argentina y Uruguay mediante su señal de televisión abierta en Argentina. Los espectadores podrán seguir el encuentro desde el Canal 11 en Buenos Aires y a través de las señales afiliadas disponibles en otras provincias.

La alternativa digital será Mi Telefe, mientras que quienes prefieran una transmisión deportiva por televisión de paga también tendrán disponible TyC Sports.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional 2026

PartidoArgentina vs. Uruguay
CompeticiónAmistoso internacional – Fecha FIFA
InstanciaPartido amistoso
FechaViernes 13 de noviembre de 2026
Hora20:00 (Argentina y Uruguay)
TV abiertaTelefe
TV pagaTyC Sports
StreamingMi Telefe y TyC Sports Play
EstadioLa Bombonera
CiudadBuenos Aires, Argentina
TyC Sports, AUF TV, DIRECTV, DGO y Telefe EN VIVO — ver partido Argentina vs. Uruguay por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
La selección de Argentina recibe a Uruguay este viernes 13 de noviembre de 2026 en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará desde las 8:00 p. m. (horario de Argentina y Uruguay) en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires, con Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste y Diego Forlán como entrenador interino de la Celeste. Para seguir el amistoso EN VIVO y ONLINE, la transmisión en Argentina estará disponible por Telefe y TyC Sports, mientras que en Uruguay se podrá ver a través de AUF TV, DIRECTV Sports, DGO y Antel TV, según la distribución de cada servicio. Los aficionados también podrán consultar las alternativas para ver Argentina vs. Uruguay GRATIS por televisión abierta o mediante las señales digitales habilitadas en sus respectivos países. (VIDEO DE X: @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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