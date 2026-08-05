vs. jugaron el miércoles 5 de agosto en el Optus Stadium de Perth (Australia), por un amistoso internacional de pretemporada. ¿En qué canales se vio la transmisión? En gran parte de Latinoamérica, el encuentro se pudo seguir a través de la señal de Disney+, así como DSports y la plataforma DGO, mientras que en España estuvo disponible mediante DAZN. Ojo, no debiste buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició? A las 6:05 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:05 a.m. en México; 8:05 a.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y 1:05 p.m. en España.

Milan vs. Inter se enfrentan en el derbi con transmisión de DSports (Video: AC Milan)
Milan vs. Inter se enfrentan en el derbi con transmisión de DSports (Video: AC Milan)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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