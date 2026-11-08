El Metropolitano será escenario de un choque de alto voltaje entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, dos equipos que llegan con objetivos inmediatos en la pelea por el título de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto de Hansi Flick visita la capital española con apenas dos puntos de ventaja sobre los rojiblancos, que atraviesan su mejor racha en el campeonato, con siete victorias consecutivas y la oportunidad de arrebatarle la cima al vigente campeón. El duelo también recupera viejas cuentas pendientes entre ambos clubes, con Julián Álvarez como uno de los protagonistas de una rivalidad que sumó nuevos capítulos durante el pasado mercado de fichajes y en las eliminatorias de la temporada anterior.

El encuentro se disputará este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y podrá seguirse en España a través de Movistar Plus+, Orange TV y LaLiga TV Bar, tanto por televisión como mediante las opciones de streaming disponibles para los abonados.

¿Dónde ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, Atlético de Madrid — FC Barcelona por LaLiga 2026?

El partido Atlético de Madrid — FC Barcelona, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27, se podrá seguir en España a través de Movistar Plus+ y los canales deportivos incluidos en los paquetes compatibles. La retransmisión estará disponible en Movistar LaLiga y Movistar LaLiga HDR, además de Orange TV y LaLiga TV Bar.

Movistar LaLiga: dial 54 en Movistar y dial 110 en Orange.

dial 54 en Movistar y dial 110 en Orange. Movistar LaLiga HDR: dial 440 en Movistar y dial 111 en Orange.

dial 440 en Movistar y dial 111 en Orange. LaLiga TV Bar: disponible para establecimientos de hostelería mediante el servicio correspondiente.

El Atlético buscará aprovechar su condición de local para imponerse al vigente campeón y alcanzar el liderato. El Barcelona, por su parte, intentará defender los dos puntos de ventaja que mantiene sobre el conjunto rojiblanco y conservar la primera posición de la clasificación.

¿Cómo ver Atlético de Madrid — FC Barcelona ONLINE por Movistar Plus+?

Los aficionados podrán seguir el Atlético de Madrid — FC Barcelona ONLINE mediante la plataforma de streaming de Movistar Plus+, siempre que dispongan de una suscripción compatible con el canal que emite el encuentro. Para acceder a la transmisión en directo, deberán ingresar en la aplicación oficial de Movistar Plus+ o en su página web, iniciar sesión con sus credenciales y buscar el canal correspondiente dentro de la programación deportiva.

La emisión podrá reproducirse en dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, según las condiciones del servicio contratado. Los usuarios de Orange también podrán acceder al partido a través de los canales deportivos incluidos en su paquete de televisión. Antes del inicio, conviene comprobar que la suscripción permite acceder al canal que retransmite el encuentro y que la conexión a Internet sea estable para disfrutar de la señal en directo sin interrupciones.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Atlético de Madrid — FC Barcelona por LaLiga

Partido: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona. Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.

domingo 8 de noviembre de 2026. Hora en España: 21:00 horas, horario peninsular.

21:00 horas, horario peninsular. Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España. Competición: LaLiga EA Sports 2026-27.

LaLiga EA Sports 2026-27. Instancia: jornada 12.

jornada 12. Canales de TV: Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440 en Movistar y 111 en Orange) y LaLiga TV Bar.

Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440 en Movistar y 111 en Orange) y LaLiga TV Bar. Streaming ONLINE: Movistar Plus+, mediante la aplicación oficial o su página web, con una suscripción compatible.

Movistar Plus+, mediante la aplicación oficial o su página web, con una suscripción compatible. Objetivo del Atlético de Madrid: conseguir una victoria en casa para superar al Barcelona y tomar el liderato de LaLiga.

conseguir una victoria en casa para superar al Barcelona y tomar el liderato de LaLiga. Objetivo del Barcelona: defender la primera posición, ampliar su ventaja sobre el Atlético y llegar al parón internacional como líder del campeonato.

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá seguir EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. La Transmisión estará disponible en España a través de Movistar Plus+; en Sudamérica, por ESPN y Disney+ Premium; mientras que en Estados Unidos los aficionados podrán conectarse mediante ESPN App y ESPN Deportes. En México, Centroamérica y República Dominicana, el encuentro llegará por SKY Sports y su servicio de streaming SKY Plus, con opciones para seguir el duelo desde televisión, celulares y otros dispositivos compatibles. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)