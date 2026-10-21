Movistar Plus transmite EN DIRECTO para ver el partido Real Madrid - RB Leipzig por la tercera jornada de la UEFA Champions League hoy 21 de octubre desde el Santiago Bernabéu. (Foto: Composición Depor)
Movistar Plus transmite EN DIRECTO para ver el partido Real Madrid - RB Leipzig por la tercera jornada de la UEFA Champions League hoy 21 de octubre desde el Santiago Bernabéu. (Foto: Composición Depor)

El se disputa en el Santiago Bernabéu, donde el equipo blanco busca mantener el pleno de victorias en la fase liga de la Champions League antes del Clásico este miércoles 21 de octubre, a partir de las 21:00 hora peninsular por la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Para todo el público español, conoce cómo y dónde ver por TV señal abierta, cable y streaming online el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier plataforma digital.

El Madrid de José Mourinho llega con tres triunfos consecutivos tras el parón y una remontada en Roma que ha reforzado su confianza. Enfrente tendrá a un Leipzig irregular en este inicio de temporada. Consulta a qué hora juega el Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo y en directo por TV y online.

Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO el partido Real Madrid vs. RB Leipzig

El partido Real Madrid vs. RB Leipzig del miércoles 21 de octubre de 2026 se podrá seguir en España desde Movistar Plus. El encuentro de la Champions League comenzará a las 21:00 horas local en el estadio Santiago Bernabéu.

Comunidad o ciudad autónomaCiudades de referencia y coberturaHora del partido, miércoles 21 de octubreCanal o señal anunciada en MovistarDiales publicados*
AndalucíaSevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Huelva, Jaén, Almería y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
AragónZaragoza, Huesca, Teruel y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
AsturiasOviedo, Gijón, Avilés y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
Islas BalearesPalma, Ibiza, Mahón y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
CanariasLas Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y resto de municipios20:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
CantabriaSantander, Torrelavega y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
Castilla-La ManchaToledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
Castilla y LeónValladolid, Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Palencia, Zamora y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
CataluñaBarcelona, Girona, Lleida, Tarragona y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
Comunidad ValencianaValencia, Alicante, Castellón de la Plana y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
ExtremaduraBadajoz, Cáceres, Mérida y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
GaliciaA Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
Comunidad de MadridMadrid, Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
Región de MurciaMurcia, Cartagena, Lorca y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
NavarraPamplona, Tudela y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
País VascoBilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
La RiojaLogroño, Calahorra, Haro y resto de municipios21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
CeutaToda la ciudad autónoma21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62
MelillaToda la ciudad autónoma21:00 hLiga de Campeones por M+60 / 61 / 62

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu el miércoles 21 de octubre, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El encuentro comienza a las 21:00 horas en Madrid y el resto de la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla; en Canarias, a las 20:00 horas. El club confirma la fecha, la sede y el horario peninsular del partido.

Para seguirlo por televisión en Movistar, hay que disponer de una modalidad que incluya la Champions League y acceder a la señal correspondiente de Liga de Campeones por M+. La agenda del operador remite actualmente a los diales 60, 61 y 62, sin precisar uno para este choque. Por ello, la ciudad desde la que se vea no es el dato que determina qué dial elegir: lo decisivo será la asignación final del encuentro en la guía de Movistar.

También se puede acceder mediante Movistar Plus+ en dispositivos, con una cuenta que tenga contratados los contenidos correspondientes y sujeta a las condiciones de uso del servicio. Movistar permite ver esta competición desde su descodificador y en dispositivos compatibles, sin utilizar otra aplicación para acceder a los canales de Champions.

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. RB Leipzig

  • Real Madrid.- Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Yan Diomandé y Kylian Mbappé.
  • RB Leipzig.- Maarten Vandevoordt, Willi Orban, Castello Lukeba, Lukas Klostermann, David Raum, Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Rocco Reitz, Antonio Nusa, Brajan Gruda y Christopher Nkunku.
ESPN, TNT-SPORTS, Disney Plus, HBO MAX EN VIVO — ver partido Real Madrid vs. RB Leipzig por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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