El Real Madrid vs. RB Leipzig se disputa en el Santiago Bernabéu, donde el equipo blanco busca mantener el pleno de victorias en la fase liga de la Champions League antes del Clásico este miércoles 21 de octubre, a partir de las 21:00 hora peninsular por la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu . Para todo el público español, conoce cómo y dónde ver por TV señal abierta, cable y streaming online el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier plataforma digital.

El Madrid de José Mourinho llega con tres triunfos consecutivos tras el parón y una remontada en Roma que ha reforzado su confianza. Enfrente tendrá a un Leipzig irregular en este inicio de temporada. Consulta a qué hora juega el Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo y en directo por TV y online.

Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO el partido Real Madrid vs. RB Leipzig

El partido Real Madrid vs. RB Leipzig del miércoles 21 de octubre de 2026 se podrá seguir en España desde Movistar Plus . El encuentro de la Champions League comenzará a las 21:00 horas local en el estadio Santiago Bernabéu.

Comunidad o ciudad autónoma Ciudades de referencia y cobertura Hora del partido, miércoles 21 de octubre Canal o señal anunciada en Movistar Diales publicados* Andalucía Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Huelva, Jaén, Almería y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Aragón Zaragoza, Huesca, Teruel y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Asturias Oviedo, Gijón, Avilés y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Islas Baleares Palma, Ibiza, Mahón y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Canarias Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y resto de municipios 20:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Cantabria Santander, Torrelavega y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Castilla-La Mancha Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Castilla y León Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Palencia, Zamora y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Cataluña Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Comunidad Valenciana Valencia, Alicante, Castellón de la Plana y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Extremadura Badajoz, Cáceres, Mérida y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Galicia A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Comunidad de Madrid Madrid, Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Región de Murcia Murcia, Cartagena, Lorca y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Navarra Pamplona, Tudela y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 País Vasco Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 La Rioja Logroño, Calahorra, Haro y resto de municipios 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Ceuta Toda la ciudad autónoma 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62 Melilla Toda la ciudad autónoma 21:00 h Liga de Campeones por M+ 60 / 61 / 62

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu el miércoles 21 de octubre, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27 . El encuentro comienza a las 21:00 horas en Madrid y el resto de la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla; en Canarias, a las 20:00 horas. El club confirma la fecha, la sede y el horario peninsular del partido.

Para seguirlo por televisión en Movistar, hay que disponer de una modalidad que incluya la Champions League y acceder a la señal correspondiente de Liga de Campeones por M+. La agenda del operador remite actualmente a los diales 60, 61 y 62, sin precisar uno para este choque. Por ello, la ciudad desde la que se vea no es el dato que determina qué dial elegir: lo decisivo será la asignación final del encuentro en la guía de Movistar.

También se puede acceder mediante Movistar Plus+ en dispositivos, con una cuenta que tenga contratados los contenidos correspondientes y sujeta a las condiciones de uso del servicio. Movistar permite ver esta competición desde su descodificador y en dispositivos compatibles, sin utilizar otra aplicación para acceder a los canales de Champions.

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. RB Leipzig

Real Madrid.- Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Yan Diomandé y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Yan Diomandé y Kylian Mbappé. RB Leipzig.- Maarten Vandevoordt, Willi Orban, Castello Lukeba, Lukas Klostermann, David Raum, Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Rocco Reitz, Antonio Nusa, Brajan Gruda y Christopher Nkunku.

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)