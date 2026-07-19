Durante casi un siglo, el descanso de una final del Mundial fue únicamente un espacio para que los futbolistas recuperaran energías. Este domingo 19 de julio de 2026, esa tradición cambiará para siempre. La FIFA estrenará el primer Halftime Show de la historia de la Copa del Mundo con un espectáculo encabezado por Shakira, Madonna y BTS, transformando el entretiempo de la final entre Argentina y España en un evento de entretenimiento de alcance global.

La final no solo definirá al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, sino que también inaugurará un formato inspirado en el tradicional show de medio tiempo del Super Bowl. Mientras la ceremonia de clausura previa contará con las actuaciones de Laura Pausini y Robbie Williams, el descanso ofrecerá un concierto sin precedentes que promete captar la atención de cientos de millones de espectadores en todo el planeta.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial FIFA, el descanso del partido dejará de ser un simple intervalo para convertirse en un espectáculo musical de talla internacional. A continuación te contamos a qué hora empieza el Halftime Show en cada país, cuánto durará el espectáculo, quiénes actuarán y por qué el segundo tiempo comenzará más tarde de lo habitual.

TL;DR sobre los horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

🎤 El primer Halftime Show de una final del Mundial será protagonizado por Shakira, Madonna y BTS .

. ⏰ El espectáculo comenzará al finalizar el primer tiempo de Argentina vs. España .

. ⌛ La actuación tendrá una duración aproximada de 17 minutos , aunque el descanso completo será más largo debido al montaje y desmontaje del escenario.

, aunque el descanso completo será más largo debido al montaje y desmontaje del escenario. 🌎 Será la primera vez que la FIFA incorpora un show musical durante el entretiempo de una final mundialista.

¿Quiénes cantarán en el Halftime Show del Mundial 2026?

La FIFA apostó por un cartel internacional para estrenar el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista. Los artistas confirmados para el concierto son:

Shakira , la cantante colombiana que quedó ligada para siempre a la historia del fútbol gracias a Waka Waka (This Time for Africa) , la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010.

, la cantante colombiana que quedó ligada para siempre a la historia del fútbol gracias a , la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010. Madonna , considerada una de las artistas pop más importantes e influyentes de todos los tiempos.

, considerada una de las artistas pop más importantes e influyentes de todos los tiempos. BTS, el fenómeno global del k-pop, cuyos integrantes volverán a compartir escenario en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Antes del inicio del partido, la ceremonia de clausura también contará con las actuaciones de Laura Pausini y Robbie Williams, quienes ofrecerán un espectáculo especial para despedir la Copa Mundial FIFA 2026 antes del pitazo inicial.

¿Por qué la FIFA decidió incorporar un Halftime Show?

La FIFA busca que la final del Mundial evolucione hacia un espectáculo deportivo y de entretenimiento comparable con el Super Bowl, uno de los eventos televisivos más importantes del planeta.

La incorporación de un concierto durante el descanso pretende ampliar la audiencia internacional, ofrecer una experiencia más inmersiva para los aficionados presentes en el estadio y para quienes seguirán la transmisión por televisión y plataformas digitales.

Hasta ahora, los Mundiales solo habían contado con ceremonias de inauguración y clausura antes del inicio del encuentro. La edición 2026 marcará un antes y un después al introducir un espectáculo musical durante el entretiempo de la final.

¿A qué hora empieza el Halftime Show del Mundial 2026 en cada país?

El concierto comenzará inmediatamente después del primer tiempo de la final entre Argentina y España. Como el partido inicia a las 14:00 horas de México, 15:00 del Este de Estados Unidos, 16:00 de Argentina y 21:00 de España, estos son los horarios aproximados para el inicio del espectáculo.

Países Horarios México 3:00 p.m. Guatemala 3:00 p.m. Honduras 3:00 p.m. El Salvador 3:00 p.m. Nicaragua 3:00 p.m. Costa Rica 3:00 p.m. Belice 3:00 p.m. Ecuador 4:00 p.m. Colombia 4:00 p.m. Perú 4:00 p.m. Panamá 4:00 p.m. Estados Unidos (ET) 5:00 p.m. Canadá (Toronto y Montreal) 5:00 p.m. Cuba 5:00 p.m. República Dominicana 5:00 p.m. Puerto Rico 5:00 p.m. Venezuela 5:00 p.m. Bolivia 5:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Argentina 6:00 p.m. Uruguay 6:00 p.m. Brasil 6:00 p.m. España 11:00 p.m.

¿A qué hora empieza el Halftime Show en las principales ciudades de Estados Unidos?

Como el partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, millones de aficionados seguirán el espectáculo desde todos los husos horarios de Estados Unidos.

Ciudad Estado de EE.UU. Horario Nueva York Nueva York 5:00 p.m. ET Newark Nueva Jersey 5:00 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 5:00 p.m. ET Washington D. C. Distrito de Columbia 5:00 p.m. ET Baltimore Maryland 5:00 p.m. ET Boston Massachusetts 5:00 p.m. ET Miami Florida 5:00 p.m. ET Orlando Florida 5:00 p.m. ET Tampa Florida 5:00 p.m. ET Atlanta Georgia 5:00 p.m. ET Charlotte Carolina del Norte 5:00 p.m. ET Detroit Michigan 5:00 p.m. ET Cleveland Ohio 5:00 p.m. ET Chicago Illinois 4:00 p.m. CT Dallas Texas 4:00 p.m. CT Houston Texas 4:00 p.m. CT Austin Texas 4:00 p.m. CT San Antonio Texas 4:00 p.m. CT Minneapolis Minnesota 4:00 p.m. CT Kansas City Misuri 4:00 p.m. CT Denver Colorado 3:00 p.m. MT Salt Lake City Utah 3:00 p.m. MT Albuquerque Nuevo México 3:00 p.m. MT Phoenix Arizona 2:00 p.m. MST Las Vegas Nevada 2:00 p.m. PT Los Ángeles California 2:00 p.m. PT San Diego California 2:00 p.m. PT San Francisco California 2:00 p.m. PT Sacramento California 2:00 p.m. PT Portland Oregón 2:00 p.m. PT Seattle Washington 2:00 p.m. PT Anchorage Alaska 1:00 p.m. AKDT Honolulu Hawái 11:00 a.m. HST

¿Cuánto dura el Halftime Show del Mundial 2026?

La FIFA ha diseñado un espectáculo más breve que el tradicional Halftime Show del Super Bowl, con el objetivo de equilibrar el entretenimiento y la competencia deportiva. De acuerdo con la planificación del evento, el concierto tendrá una duración aproximada de 17 minutos.

No obstante, el descanso completo será superior a los habituales 15 minutos de un partido de fútbol. A los minutos de actuación habrá que sumar el tiempo necesario para instalar el escenario, retirar toda la infraestructura y reacondicionar el césped antes de que los jugadores regresen al terreno de juego.

En consecuencia, el segundo tiempo de la final entre Argentina y España comenzará algunos minutos más tarde de lo habitual.

¿Por qué el segundo tiempo empezará más tarde?

La principal razón es la compleja logística que requiere un espectáculo musical de esta magnitud.

Durante el descanso será necesario instalar un escenario temporal en el centro del campo, coordinar la presentación de los artistas, desmontar toda la estructura y revisar nuevamente el estado del césped para garantizar que las condiciones de juego sean las adecuadas.

La FIFA ha trabajado durante meses junto a los organizadores y el equipo de producción para reducir al máximo el tiempo de montaje y desmontaje, aunque el intervalo será inevitablemente más largo que en cualquier otra final mundialista.

El antecedente de la Copa América 2024

Aunque el Halftime Show debutará oficialmente en una final de la Copa del Mundo, existe un antecedente reciente.

Durante la final de la Copa América 2024, también disputada en Estados Unidos, Shakira ofreció un espectáculo musical de aproximadamente siete minutos durante el descanso del partido entre Argentina y Colombia.

Sin embargo, el verdadero retraso no estuvo únicamente en la actuación de la artista colombiana. El montaje y desmontaje del escenario, junto con la adecuación del terreno de juego, provocaron que el entretiempo se extendiera hasta cerca de 26 minutos, retrasando considerablemente el inicio del segundo tiempo.

Aquella experiencia sirvió como referencia para la FIFA, que ahora busca ofrecer un espectáculo de gran nivel sin afectar significativamente el desarrollo deportivo de la final.

¿A qué hora comenzará aproximadamente el segundo tiempo?

Si el primer tiempo finaliza según el horario previsto y el espectáculo se desarrolla sin inconvenientes, el segundo tiempo comenzaría aproximadamente en los siguientes horarios:

Países Horario México 3:25 p.m. Guatemala 3:25 p.m. Honduras 3:25 p.m. El Salvador 3:25 p.m. Nicaragua 3:25 p.m. Costa Rica 3:25 p.m. Colombia 4:25 p.m. Ecuador 4:25 p.m. Perú 4:25 p.m. Panamá 4:25 p.m. Estados Unidos (ET) 5:25 p.m. Canadá (Toronto y Montreal) 5:25 p.m. Venezuela 5:25 p.m. Bolivia 5:25 p.m. Chile 5:25 p.m. Paraguay 5:25 p.m. Argentina 6:25 p.m. Uruguay 6:25 p.m. Brasil 6:25 p.m. España 11:25 p.m.

Nota: Los horarios son aproximados y pueden variar algunos minutos dependiendo de la duración efectiva del espectáculo y del tiempo necesario para retirar el escenario.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Halftime Show del Mundial 2026

¿A qué hora empieza el Halftime Show?

Comenzará inmediatamente después del final del primer tiempo del partido entre Argentina y España.

¿Cuánto dura el espectáculo?

La actuación musical tendrá una duración aproximada de 17 minutos, aunque el descanso completo será ligeramente superior debido al montaje y desmontaje del escenario.

¿Quiénes actuarán?

El espectáculo estará encabezado por Shakira, Madonna y BTS.

Antes del partido también participarán Laura Pausini y Robbie Williams durante la ceremonia de clausura.

¿Será el primer Halftime Show de una final del Mundial?

Sí. Nunca antes una final de la Copa Mundial FIFA había incluido un espectáculo musical durante el descanso del partido.

¿Dónde se realizará el espectáculo?

El concierto tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el mismo escenario donde se disputará la final entre Argentina y España.

¿Por qué el segundo tiempo comenzará más tarde?

Porque el escenario deberá instalarse y retirarse durante el descanso, además de reacondicionar el césped antes de que los jugadores regresen al terreno de juego.