Después de firmar una Fase de Grupos histórica, la Selección Mexicana se cruzará con Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, a partir de las 19 horas CDMX . Si quieres seguir este duelo mundialista en vivo, desde cualquier país y sin perder detalle, aquí encontrarás los horarios confirmados por territorio y todas las opciones de transmisión por TV y streaming online, para que elijas la plataforma que mejor se adapte a ti y no te pierdas ni un minuto del camino de México en el Mundial.

Contra todo pronóstico, Escocia quedó fuera de los 32 mejores tras caer ante Brasil y quedarse con solo tres puntos, resultado que la dejó sin margen en la tabla. Su lugar lo ocupó la selección de Ecuador, la otra ‘Tri’ sudamericana, que firmó una victoria histórica 2-1 sobre Alemania, alcanzó los cuatro puntos y selló de forma épica su clasificación a la siguiente fase.

¿A qué hora inicia el partido México - Ecuador HOY 30 de junio?

El partido México vs. Ecuador del martes 30 de junio por los 16vos de final se juega a las 19:00 horas del centro de México (CDMX) , en el Estadio Ciudad de México.

País Ciudad de referencia Hora local del partido México Ciudad de México 19:00 Ecuador Quito/Guayaquil 20:00 Colombia Bogotá 20:00 Perú Lima 20:00 Chile Santiago 21:00 Bolivia La Paz 21:00 Venezuela Caracas 21:00 Argentina Buenos Aires 22:00 Uruguay Montevideo 22:00 Paraguay Asunción 22:00 Brasil (Brasilia) Brasilia 22:00 Reino Unido Londres 01:00 (del 1 de julio) España Madrid 02:00 (del 1 de julio)

Estos horarios para Sudamérica derivan directamente del desglose publicado para este cruce, donde se indica que con México a las 19:00, Perú queda a las 20:00, Chile/Bolivia/Venezuela a las 21:00 y Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 22:00.

Horarios en Estados Unidos (4 husos)

Aquí separo específicamente los cuatro principales husos horarios de Estados Unidos, ajustando desde la hora confirmada en Ciudad de México (19:00). México y el centro de Estados Unidos comparten huso en este contexto, así que se mantiene la correspondencia.

Husos de Estados Unidos Ejemplo de ciudad Hora local del partido Este (ET) Nueva York, Miami 20:00 Centro (CT) Chicago, Houston 19:00 Montaña (MT) Denver, Phoenix* 18:00 Pacífico (PT) Los Ángeles 17:00

Para Estados Unidos, la combinación “20:00 ET / 19:00 CT / 18:00 MT / 17:00 PT” coincide con los patrones de programación utilizados en las transmisiones de partidos México–Ecuador de fechas recientes, donde se ubicó el juego a las 20:00 del Este y 17:00 del Pacífico.