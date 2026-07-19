El bicampeonato del mundo o una nueva caída en una final. Este domingo 19 de julio, el Metlife Stadium será el escenario de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España, encuentro que contará con la presencia de Lionel Messi desde el inicio y será su tercera final del mundo, luego de la derrota en Brasil 2014 y el triunfo en Qatar 2022. La Albiceleste choca contra La Roja en lo que será el duelo de aquella Finalissima cancelada hace algún tiempo atrás.
A continuación, te dejaré con los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas ver el partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 con la presencia de Lionel Messi.
¿A qué hora juega Lionel Messi hoy en el Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
La transmisión del partido de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 donde jugará Lionel Messi como titular iniciará a partir de las 16:00 horas Buenos Aires o 21:00 hora peninsular desde España. Además, aquí te dejo con la lista completa de diferentes horarios en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá para seguir la definición del certamen.
|País / Región
|Hora del partido
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|México (CDMX)
|1:00 p. m.
|Canadá (ET)
|3:00 p. m.
|Bolivia
|3:00 p. m.
|Chile
|4:00 p. m.
|Colombia
|2:00 p. m.
|Ecuador
|2:00 p. m.
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Guatemala
|1:00 p. m.
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|El Salvador
|1:00 p. m.
|Honduras
|1:00 p. m.
|Panamá
|2:00 p. m.
|Paraguay
|4:00 p. m.
|Perú
|2:00 p. m.
|Puerto Rico
|3:00 p. m.
|República Dominicana
|3:00 p. m.
|Uruguay
|4:00 p. m.
|Venezuela
|3:00 p. m.