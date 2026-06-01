Antes de emprender el viaje hacia el Mundial 2026, Colombia afrontará una de sus últimas pruebas frente a Costa Rica este lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá (18:00 horas de Colombia; 7 p.m. ET y 4 p.m. PT en Estados Unidos). El amistoso servirá para que Néstor Lorenzo despeje las últimas dudas y termine de perfilar el equipo que debutará en el Grupo K ante Uzbekistán, con RD Congo y Portugal como los otros rivales de la zona. La expectativa es alta entre los aficionados, impulsada en gran medida por el extraordinario presente de Luis Díaz, una de las principales figuras colombianas de cara a la Copa del Mundo. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en vivo? Aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber, según el país donde te encuentres.
En territorio colombiano, los aficionados cafeteros podrán seguir en vivo gratis el amistoso contra Costa Rica a través del Canal RCN Deportes y GOL Caracol TV, ambos en señal abierta. También puedes hacerlo por streaming con GOL Caracol Play y, también, por cable por Ditu y WIN Sports+.
Por otro lado, en Costa Rica, los hinchas ticos vivirán al máximo la cobertura del partido en vivo a través de Repretel (Canal 6) y, por streaming, en TDMAX.
En España se verá en Movistar+ y M+ Fanzone; mientras que en Canadá tienes opciones como TLN y VIVA.
En otros países del mundo como en los Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, entre otros, tendrás que apoyarte de una VPN legal para poder disfrutar del encuentro entre Colombia y Costa Rica.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. Costa Rica por amistoso al Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|Colombia
|18:00
|GOL Caracol TV, RCN, RCN Deportes, H2H Caracol y Win Sports
|Caracol Play, Ditu y Win Play
|Costa Rica
|17:00
|Canal 6 de Repretel
|TDMAX
|Estados Unidos
|7 p.m. / 4 p.m.
|—
|VPN
|México
|17:00
|—
|VPN
|Panamá
|18:00
|—
|VPN
|Ecuador
|18:00
|—
|VPN
|Perú
|18:00
|—
|VPN
|Chile
|19:00
|—
|VPN
|Venezuela
|19:00
|—
|VPN
|Bolivia
|19:00
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|VPN
|Argentina
|20:00
|—
|VPN
|España
|01:00 (02/06)
|—
|Movistar+ y M+ Fanzone