Ecuador vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con un partido que puede marcar su futuro en el torneo. La selección dirigida por Sebastián Beccacece se enfrentará a Curazao este sábado 20 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 19:00 horas de Quito (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo E.
La Tri necesita sumar después de la derrota sufrida ante Costa de Marfil en su estreno mundialista, mientras que Curazao buscará recuperarse tras caer frente a Alemania. Con tres puntos fundamentales en juego para mantener vivas las aspiraciones de clasificación a los octavos de final, el encuentro promete intensidad, emoción y una importante audiencia en América y Europa.
En Ecuador, el partido Ecuador vs. Curazao por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de Fox Sports 1 (FS1), Telemundo y Universo, con cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Kansas City para los aficionados del Mundial 2026. La cobertura radial también estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
Por su parte, en España, los derechos de transmisión corresponden a Movistar Plus+, mientras que las opciones digitales estarán disponibles mediante DAZN Spain y DAZN Mundial, servicios que permitirán seguir el compromiso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura será complementada por señales y servicios locales como Telefe, TyC Sports, Win Sports, Win Play, Disney+ Premium, Flow, AUF TV y Paramount+.
En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también podrán acceder al compromiso a través de Entel TV. En Paraguay, el encuentro será emitido por GEN y Trece, dos de los canales con cobertura oficial del Mundial 2026.
En Centroamérica, los aficionados contarán con distintas alternativas según el país. En Panamá, la cobertura estará disponible mediante Tigo Sports Panamá. En Costa Rica, el partido podrá verse por FOX+. Mientras tanto, en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua estarán disponibles los servicios de Tigo Sports, además de señales complementarias como TeleOnce Guatemala, FOX Guatemala y Chapin TV en territorio guatemalteco.
Finalmente, en Brasil, uno de los mercados con mayor audiencia de la Copa Mundial FIFA 2026, el encuentro podrá seguirse a través de CazéTV, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso mediante Disney+ Premium Brasil.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?
|Ecuador
|19:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|Fox Sports 1, Telemundo, Universo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|17:00
|Fox Sports 1, Telemundo, Universo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|02:00 (domingo)
|Movistar Plus+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Argentina
|21:00
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Flow, Paramount+
|Colombia
|20:00
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|21:00
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Perú
|20:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|21:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|21:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|21:00
|Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|21:00
|GEN, Trece
|-
|Panamá
|20:00
|Tigo Sports Panamá
|Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|19:00
|FOX+
|-
|Guatemala
|19:00
|TeleOnce Guatemala, FOX Guatemala
|Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|19:00
|Tigo Sports Honduras
|Tigo Sports Honduras
|El Salvador
|19:00
|Tigo Sports El Salvador
|Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|19:00
|Tigo Sports Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|20:00
|CDN Deportes, Pio Deportes
|-
|Puerto Rico
|20:00
|Fox Sports 1, Telemundo, Universo
|NAICOM
|Brasil
|21:00
|CazéTV
|Disney+ Premium Brasil
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.
Canales de Telemundo, Universo y FOX Sports 1 para ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos
La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el partido entre Ecuador y Curazao por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Fox Sports 1 (FS1) ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo y Universo llevarán toda la cobertura para la comunidad hispana.
En streaming, el compromiso podrá verse mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Además, la cobertura radial estará disponible a través de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|Universo
|FS1
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Universo NY
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|Universo Miami
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|Universo Orlando
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|Universo Tampa
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|Universo Atlanta
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|Universo Chicago
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|Universo Dallas
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|Universo Houston
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|Universo
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|Universo Arizona
|FS1
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
- Partido: Ecuador vs. Curazao
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Hora en Ecuador: 19:00 horas
- Hora en Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
- Hora en España: 02:00 horas del domingo 21 de junio
- Televisión en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1), Telemundo y Universo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Televisión en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
- Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- Televisión en España: Movistar Plus+
- Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
- Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Ciudad: Kansas City, Misuri, Estados Unidos
- Capacidad: 76,000 espectadores aproximadamente
Ecuador está obligado a reaccionar para no comprometer sus opciones de clasificación a los octavos de final. Curazao, por su parte, también necesita sumar tras un complicado debut frente a Alemania. Con la presión de conseguir un resultado positivo, ambos equipos protagonizarán uno de los partidos más importantes de la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.