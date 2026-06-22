Argentina y Austria se enfrentan este domingo 22 de junio por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT en Estados Unidos) y puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega impulsada por su victoria sobre Argelia en el debut, resultado que la dejó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Además, todas las miradas estarán puestas sobre Lionel Messi, quien podría convertirse en el máximo goleador histórico y el futbolista con más victorias en la historia de las Copas del Mundo.

En Argentina, el partido podrá verse EN VIVO mediante TV Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports. Los aficionados también tendrán acceso a plataformas digitales como DGO, Flow, TyC Sports Play, Disney+ Premium y mitelefe.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible a través de FOX Network en inglés y Telemundo junto a Universo para la audiencia hispana.

Por su parte, en España los derechos corresponden a TVE La 1, Movistar+, RTVE Play y DAZN Mundial.

Mientras que en Latinoamérica, DIRECTV Sports y DGO vuelven a posicionarse como las principales alternativas para seguir el compromiso.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Austria?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING Argentina 14:00 TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports DGO, Flow, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+ Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 10:00 a.m. FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Canadá 1:00 p.m. ET TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS TSN+, RDS App México 11:00 a.m. — ViX México España 19:00 TVE La 1, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial Colombia 12:00 p.m. Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Chile 1:00 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Ecuador 12:00 p.m. DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú 12:00 p.m. DIRECTV Sports Perú DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay 2:00 p.m. Canal 5, DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+ Venezuela 1:00 p.m. DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 1:00 p.m. Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 1:00 p.m. GEN, Trece — Panamá 12:00 p.m. RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá Costa Rica 11:00 a.m. Teletica Canal 7, FOX+ Teletica En Vivo, TDMAX Guatemala 11:00 a.m. Tigo Sports Guatemala Tigo Sports Guatemala Honduras 11:00 a.m. Telecadena 7 y 4, FOX Honduras Tigo Sports Honduras, DTVC+ El Salvador 11:00 a.m. Canal 4, FOX El Salvador TCS GO, Tigo Sports El Salvador Nicaragua 11:00 a.m. Canal 10, FOX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 1:00 p.m. CDN Deportes, Pio Deportes — Puerto Rico 1:00 p.m. Telemundo, Universo NAICOM Brasil 2:00 p.m. Globo, SporTV, SBT, CazéTV Globoplay, Disney+ Premium Brasil, Claro TV+, Sky+

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador contratado y la región geográfica.

Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver Argentina vs. Austria en Estados Unidos

La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso entre Argentina y Austria. FOX Network transmitirá el encuentro en inglés, mientras que Telemundo y Universo ofrecerán la señal en español para millones de aficionados latinoamericanos.

Además, las plataformas FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el partido desde Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Ciudad / Estado Telemundo Universo FOX Network Streaming Nueva York, NY Canal 47 Universo NY FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 Universo Miami FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 Universo Orlando FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 Universo Tampa FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 Universo Atlanta FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 Universo Chicago FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 Universo Dallas FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 Universo Houston FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Universo FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 Universo Arizona FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria

Partido: Argentina vs. Austria

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo J

Fecha: Domingo 22 de junio de 2026

Hora en Argentina: 14:00

Hora en Estados Unidos: 1 p.m. ET / 12 p.m. CT / 11 a.m. MT / 10 a.m. PT

Hora en México: 11:00 (CDMX)

TV en Argentina: TV Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports

TV en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo

Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

TV en España: TVE La 1 y Movistar+

Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial

Estadio: AT&T Stadium

Ciudad: Arlington, Texas

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

Capacidad: 80,000 espectadores aproximadamente