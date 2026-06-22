DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Argentina y Austria se enfrentan este domingo 22 de junio por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT en Estados Unidos) y puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega impulsada por su victoria sobre Argelia en el debut, resultado que la dejó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Además, todas las miradas estarán puestas sobre Lionel Messi, quien podría convertirse en el máximo goleador histórico y el futbolista con más victorias en la historia de las Copas del Mundo.

En Argentina, el partido podrá verse EN VIVO mediante TV Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports. Los aficionados también tendrán acceso a plataformas digitales como DGO, Flow, TyC Sports Play, Disney+ Premium y mitelefe.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible a través de FOX Network en inglés y Telemundo junto a Universo para la audiencia hispana.

Por su parte, en España los derechos corresponden a TVE La 1, Movistar+, RTVE Play y DAZN Mundial.

Mientras que en Latinoamérica, DIRECTV Sports y DGO vuelven a posicionarse como las principales alternativas para seguir el compromiso.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Austria?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
Argentina14:00TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV SportsDGO, Flow, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
Estados Unidos (ET)1:00 p.m.FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Estados Unidos (PT)10:00 a.m.FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Canadá1:00 p.m. ETTSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDSTSN+, RDS App
México11:00 a.m.ViX México
España19:00TVE La 1, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
Colombia12:00 p.m.Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Chile1:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Ecuador12:00 p.m.DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Perú12:00 p.m.DIRECTV Sports PerúDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Uruguay2:00 p.m.Canal 5, DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
Venezuela1:00 p.m.DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Disney+ Premium
Bolivia1:00 p.m.Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay1:00 p.m.GEN, Trece
Panamá12:00 p.m.RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá
Costa Rica11:00 a.m.Teletica Canal 7, FOX+Teletica En Vivo, TDMAX
Guatemala11:00 a.m.Tigo Sports GuatemalaTigo Sports Guatemala
Honduras11:00 a.m.Telecadena 7 y 4, FOX HondurasTigo Sports Honduras, DTVC+
El Salvador11:00 a.m.Canal 4, FOX El SalvadorTCS GO, Tigo Sports El Salvador
Nicaragua11:00 a.m.Canal 10, FOX NicaraguaTigo Sports Nicaragua
República Dominicana1:00 p.m.CDN Deportes, Pio Deportes
Puerto Rico1:00 p.m.Telemundo, UniversoNAICOM
Brasil2:00 p.m.Globo, SporTV, SBT, CazéTVGloboplay, Disney+ Premium Brasil, Claro TV+, Sky+

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador contratado y la región geográfica.

Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver Argentina vs. Austria en Estados Unidos

La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso entre Argentina y Austria. FOX Network transmitirá el encuentro en inglés, mientras que Telemundo y Universo ofrecerán la señal en español para millones de aficionados latinoamericanos.

Además, las plataformas FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el partido desde Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Ciudad / EstadoTelemundoUniversoFOX NetworkStreaming
Nueva York, NYCanal 47Universo NYFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Miami, FLCanal 51Universo MiamiFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Orlando, FLCanal 31Universo OrlandoFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Tampa, FLCanal 49Universo TampaFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2Universo AtlantaFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Chicago, ILCanal 44Universo ChicagoFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Dallas, TXCanal 39Universo DallasFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Houston, TXCanal 47Universo HoustonFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52UniversoFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39Universo ArizonaFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria

  • Partido: Argentina vs. Austria
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo J
  • Fecha: Domingo 22 de junio de 2026
  • Hora en Argentina: 14:00
  • Hora en Estados Unidos: 1 p.m. ET / 12 p.m. CT / 11 a.m. MT / 10 a.m. PT
  • Hora en México: 11:00 (CDMX)
  • TV en Argentina: TV Pública, Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports
  • TV en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
  • TV en España: TVE La 1 y Movistar+
  • Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Estadio: AT&T Stadium
  • Ciudad: Arlington, Texas
  • Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
  • Capacidad: 80,000 espectadores aproximadamente
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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