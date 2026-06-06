La selección estadounidense aprovechará este compromiso para medir su nivel frente a uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
La selección estadounidense aprovechará este compromiso para medir su nivel frente a uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Estados Unidos y Alemania protagonizan este sábado 6 de junio uno de los amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA previa al Mundial de Fútbol 2026. La selección estadounidense continúa afinando detalles para la Copa del Mundo que disputará como anfitriona, mientras que el conjunto alemán busca consolidar su proyecto deportivo bajo la dirección de Julian Nagelsmann.

A continuación, conoce los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y España, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Consulta la guía completa para seguir el Estados Unidos vs. Alemania en directo y no perderte este esperado choque entre dos selecciones históricas.

El seleccionador Julian Nagelsmann continúa construyendo un equipo competitivo que aspira a volver a pelear por el título mundial. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
El seleccionador Julian Nagelsmann continúa construyendo un equipo competitivo que aspira a volver a pelear por el título mundial. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Alemania hoy?

El encuentro entre Estados Unidos y Alemania se disputa este sábado 6 de junio de 2026 como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.

País / RegiónHora
España (Madrid)20:30 horas
España (Canarias)19:30 horas
Argentina15:30 horas
Uruguay15:30 horas
Brasil15:30 horas
Paraguay15:30 horas
Chile14:30 horas
Venezuela14:30 horas
Bolivia14:30 horas
Perú13:30 horas
Colombia13:30 horas
Ecuador13:30 horas
México (Centro)13:30 horas
México (Pacífico y Chihuahua)12:30 horas
México (Baja California)12:30 horas
Estados Unidos (Este)14:30 horas
Estados Unidos (Central)13:30 horas
Estados Unidos (Montaña)12:30 horas
Estados Unidos (Pacífico)11:30 horas

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir este amistoso internacional a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming según el país donde se encuentren.

País / RegiónCanal de TVStreaming
Estados UnidosTNT, Telemundo, TruTV, TBSHBO Max, Peacock
ArgentinaESPNDisney+
ChileESPNDisney+
PerúESPNDisney+
ColombiaESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
VenezuelaESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
BrasilESPNDisney+
MéxicoESPNDisney+
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+

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