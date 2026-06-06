Estados Unidos y Alemania protagonizan este sábado 6 de junio uno de los amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA previa al Mundial de Fútbol 2026. La selección estadounidense continúa afinando detalles para la Copa del Mundo que disputará como anfitriona, mientras que el conjunto alemán busca consolidar su proyecto deportivo bajo la dirección de Julian Nagelsmann.
A continuación, conoce los horarios oficiales para América Latina, Estados Unidos y España, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el encuentro. Consulta la guía completa para seguir el Estados Unidos vs. Alemania en directo y no perderte este esperado choque entre dos selecciones históricas.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Alemania hoy?
El encuentro entre Estados Unidos y Alemania se disputa este sábado 6 de junio de 2026 como parte de la ventana internacional de amistosos FIFA previa al Mundial 2026.
|País / Región
|Hora
|España (Madrid)
|20:30 horas
|España (Canarias)
|19:30 horas
|Argentina
|15:30 horas
|Uruguay
|15:30 horas
|Brasil
|15:30 horas
|Paraguay
|15:30 horas
|Chile
|14:30 horas
|Venezuela
|14:30 horas
|Bolivia
|14:30 horas
|Perú
|13:30 horas
|Colombia
|13:30 horas
|Ecuador
|13:30 horas
|México (Centro)
|13:30 horas
|México (Pacífico y Chihuahua)
|12:30 horas
|México (Baja California)
|12:30 horas
|Estados Unidos (Este)
|14:30 horas
|Estados Unidos (Central)
|13:30 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|12:30 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|11:30 horas
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO?
Los aficionados podrán seguir este amistoso internacional a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming según el país donde se encuentren.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos
|TNT, Telemundo, TruTV, TBS
|HBO Max, Peacock
|Argentina
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN
|Disney+
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|ESPN
|Disney+
|México
|ESPN
|Disney+
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+