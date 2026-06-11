México y Sudáfrica tendrán el honor de inaugurar la Copa Mundial FIFA 2026 en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. El encuentro se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y marcará el comienzo de una edición histórica del torneo, la primera con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.
El debut del Tri no solo representa el arranque de su camino mundialista, sino también el inicio oficial de una competición que será seguida en todos los continentes. Si quieres saber a qué hora comienza el encuentro y qué canales transmitirán el partido en Estados Unidos, España, México y los principales países de Latinoamérica, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales de televisión y plataformas de streaming para seguir el México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar.
En México, la cobertura estará disponible mediante Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), ViX Plus y Azteca Deportes.
Para los aficionados en Estados Unidos, Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV ofrecerán la transmisión en español e inglés.
Mientras tanto, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium emitirán el encuentro en España.
En Sudamérica y Centroamérica, cadenas como TV Pública, Telefe, Caracol TV, RCN, América TV, Teleamazonas, Chilevisión, RPC TV y Teletica también llevarán las imágenes del partido inaugural del Mundial 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Sudáfrica por Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|1:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve)
|ViX Plus, Azteca Deportes
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya, RTVE Catalunya
|RTVE Play, DAZN Mundial, GOL Stadium
|Argentina
|4:00 p.m.
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN
|Flow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 p.m.
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports, ESPN
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Chile
|3:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN
|Paramount+, Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Perú
|2:00 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports, ESPN
|América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Panamá
|2:00 p.m.
|RPC TV, TVMAX, TVN, FOX Sports
|Medcom Go, TiGo Sports
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Televen, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN
|Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Unitel, Red Uno
|Entel TV, TiGo Sports
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Teletica, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Honduras
|1:00 p.m.
|Televicentro, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Guatemala
|1:00 p.m.
|Albavisión, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|FOX Sports
|TiGo Sports
|El Salvador
|1:00 p.m.
|TCS, FOX Sports
|TiGo Sports
|Paraguay
|3:00 p.m.
|Trece, GEN, Unicanal
|TiGo Sports
|República Dominicana
|3:00 p.m.
|CDN Deportes, PIO Deportes
|—
|Puerto Rico
|3:00 p.m.
|Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One
|Peacock TV, fuboTV
|Cuba
|3:00 p.m.
|Tele Rebelde
|—
|Brasil
|5:00 p.m.
|Globo, SBT
|CazéTV, N Sports
Canales de Telemundo Deportes para ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.
|Ciudad
|Señal local
|Cable / Satélite
|Nueva York
|Canal 47
|Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
|Miami
|Canal 51
|Xfinity 13 / DIRECTV 406
|Chicago
|Canal 44 y 5.3
|Xfinity 4 / DIRECTV 406
|Dallas
|Canal 39
|Spectrum 10 / DIRECTV 406
|Houston
|Canal 47
|Xfinity 11 / DIRECTV 406
|Orlando
|Canal 31
|Spectrum 62 / Xfinity 21
|Phoenix
|Canal 39
|Cox 20 / DIRECTV 406
|San Francisco
|Canal 48
|Xfinity 18 / DIRECTV 406
|Los Ángeles
|Canal 52
|DIRECTV 406
|Seattle
|Canal 7.4
|Xfinity 326 / DIRECTV 406
Plataformas de streaming para seguir el partido
Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.
México
- ViX Plus
- Azteca Deportes
- TUDN En Vivo
Estados Unidos
- Peacock TV
- FOX One
- fuboTV
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
España
- RTVE Play
- DAZN Mundial
- GOL Stadium
Latinoamérica
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
- Caracol Play
- América tvGO
- Medcom Go
- TiGo Sports
FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en México?
El partido inaugural del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Canal 9 (Nu9ve).
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?
La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.
¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?
Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.
¿Cómo ver México vs. Sudáfrica online?
Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. en México, 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España.
¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?
El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.