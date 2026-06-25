Una definición de infarto. Este jueves 25 de junio se define el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos un duelo clave por el segundo y tercer lugar. No te pierdas el partido de Paraguay vs. Australia, encuentro que se vivirá desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde la selección paraguaya buscará su segundo triunfo consecutivo tras el último obtenido ante Turquía, mientras que Australia -también con 3 puntos- va en búsqueda de un triunfo que los deje en la segunda ubicación.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Paraguay vs. Australia EN VIVO por el Mundial 2026?
Este jueves 25 de junio se vivirá la tercera fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Paraguay vs. Australia, que podrás vivirlo a través de la señales del Trece, GEN, TiGo Sports y DIRECTV Sports, a partir de las 11:00 p.m. hora Asunción. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|10:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|8:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|México
|ViX Premium
|8:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|10:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|4:00 a.m. (del viernes 26)
|Paraguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
Paraguay vs. Australia: posibles alineaciones
- Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza; Diego Gómez, Julio Enciso, Ramón Sosa (o Alejandro Romero Gamarra); Isidro Pitta.
- Australia: Patrick Beach; Jason Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré.
Fecha, horario y TV para ver Paraguay vs. Australia EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
- Lugar: Levi’s Stadium de San Francisco, California, Estados Unidos
- Horario: 8:00 p.m. Ciudad de México / 10:00 pm ET / 11:00 pm Asunción
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)