Cristiano Ronaldo está llamado a comandar el ataque de Portugal este sábado 6 de junio, cuando los lusos reciban a Chile en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras, en uno de sus últimos amistosos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro genera una enorme expectativa entre los aficionados por la presencia del histórico capitán portugués, mientras que La Roja buscará ofrecer una imagen competitiva frente a uno de los seleccionados más fuertes de Europa.

Portugal llega al compromiso con el objetivo de afinar detalles antes de iniciar su participación en el Grupo K del Mundial 2026, donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Chile, por su parte, afrontará el partido como una oportunidad para medirse ante un rival de primer nivel y seguir su proceso de reconstrucción de cara a los próximos desafíos internacionales.

Si quieres saber a qué hora juegan Portugal y Chile, qué canal transmite el amistoso EN VIVO y cómo seguir la cobertura por televisión o streaming en Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica, aquí encontrarás toda la información actualizada.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Portugal vs. Chile por amistoso al Mundial 2026?

En Chile, el amistoso entre Portugal y La Roja será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que ofrecerá la cobertura completa del encuentro desde el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras. La misma señal también estará disponible para los aficionados de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y gran parte de Sudamérica.

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el compromiso podrá seguirse mediante Fubo Sports Network, además de los servicios de streaming fuboTV y Tubi. Mientras tanto, en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium.

En Canadá, los aficionados tendrán opciones como TLN, VIVA y fuboTV Canada para seguir todas las incidencias del encuentro. Por su parte, en Portugal se espera que la transmisión oficial esté disponible mediante RTP y RTP Play, aunque la programación definitiva permanece sujeta a confirmación local.

Horarios, canales TV y streaming para ver Portugal vs. Chile EN VIVO

Países Horario Canales TV Streaming Chile 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Portugal 5:45 p.m. RTP (por confirmar) RTP Play Estados Unidos (ET) 1:45 p.m. Fubo Sports Network fuboTV, Tubi Estados Unidos (PT) 10:45 a.m. Fubo Sports Network fuboTV, Tubi México 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Perú 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Panamá 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Puerto Rico 1:45 p.m. Fubo Sports Network fuboTV, Tubi República Dominicana 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Cuba 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Nicaragua 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Canadá 1:45 p.m. ET TLN, VIVA fuboTV Canada España 6:45 p.m. — —

¿Dónde se jugará Portugal vs. Chile?

El amistoso internacional se disputará en el Estadio Nacional do Jamor, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Portugal y sede habitual de importantes encuentros organizados por la Federación Portuguesa de Fútbol.

Datos del Estadio Nacional do Jamor

Información Detalle Estadio Estadio Nacional do Jamor Ciudad Oeiras Distrito Lisboa País Portugal Dirección Praça da Maratona, Jamor Código Postal 1495-751 Capacidad Aproximadamente 37,000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1944

Ubicado a pocos kilómetros del centro de Lisboa, el recinto forma parte del Complejo Deportivo Nacional do Jamor y suele albergar finales de la Copa de Portugal y encuentros de la selección portuguesa.

Horario, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. Chile por amistoso al Mundial 2026

Dato Información Partido Portugal vs. Chile Fecha Sábado 6 de junio de 2026 Hora Perú 12:45 p.m. Hora México 11:45 a.m. Hora ET 1:45 p.m. Hora PT 10:45 a.m. TV ESPN / Fubo Sports Network Streaming Disney+ Premium / fuboTV / Tubi Estadio Estadio Nacional do Jamor Ciudad Oeiras, Portugal Figura destacada Cristiano Ronaldo

La posible presencia de Cristiano Ronaldo y el contexto mundialista de Portugal convierten este amistoso en uno de los encuentros más atractivos de la jornada internacional. Mientras los lusos ultiman detalles antes de enfrentar a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo en el Grupo K del Mundial 2026, Chile buscará demostrar que sigue siendo un rival capaz de competir frente a las principales selecciones del planeta.

FAQ del partido Portugal vs. Chile

¿Qué canal transmite Portugal vs. Chile EN VIVO?

ESPN transmitirá el amistoso en gran parte de Latinoamérica. En Estados Unidos estará disponible mediante Fubo Sports Network.

¿Dónde ver Portugal vs. Chile ONLINE?

Disney+ Premium, fuboTV, Tubi y fuboTV Canada ofrecerán opciones de streaming según el país.

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile en Perú?

El partido comenzará a las 12:45 p.m.

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile en México?

El encuentro iniciará a las 11:45 a.m.

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile en Estados Unidos?

Se disputará a la 1:45 p.m. ET y 10:45 a.m. PT.

¿Jugará Cristiano Ronaldo?

Salvo cambios de última hora por decisión técnica, se espera que Cristiano Ronaldo forme parte de la convocatoria portuguesa para el amistoso.